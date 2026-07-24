Combinació d'avisos de calor amb intensitat de pluja: 19 comarques en alerta

Catalunya ha afrontat aquesta setmana un nou pic de calor amb màximes disparades fins a 43,2 graus. Avui i demà encara hi ha avisos per altes temperatures -a l'Alt Pirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre-, però el gruix de les alertes del Meteocat seran per intensitat de pluja. En aquest sentit, les precipitacions que escombraran bona part del país entre dissabte a la tarda i diumenge al matí permetran que, almenys, les temperatures es normalitzin.
Normalització, no refrescada
Ens espera un dia i mig de notable calor. En aquest sentit, el Meteocat manté avisos per altres temperatures per aquest divendres a l'Alt Pirineu -amb avís taronja a la Val d'Aran- i per dissabte tant al litoral de Tarragona com al de les Terres de l'Ebre. En canvi, la zona de Ponent i comarques com l'Ebre -que durant quatre dies han superat o fregat els 40 graus- tindran un lleuger respir.
De fet, serà un cap de setmana on la pluja serà la gran protagonista. Ja aquest divendres a la tarda es poden repetir els ruixats i tempestes d'ahir. Ara bé, aquest cap de setmana tindran més extensió. Inicialment, afectaran el Pirineu, el Prepirineu i bona part de la Catalunya Central -així com el massís del Port-, mentre que la nit i matinada de dissabte a diumenge també afectaran punts de la costa. Diumenge a la tarda, de nou, tornarà a descarregar al quadrant nord-est.
Per tot plegat, hi ha 13 comarques amb avisos d'intensitat de pluja -per l'acumulació de 20 litres en 30 minuts-. Una situació que contribuirà a una normalització de les temperatures, és a dir, farà la calor normal per l'època. En cap cas -excepte quan plogui-, es podrà parlar de refrescada.
Tornarà la calor intensa
I una mala notícia a mitjà termini: tot apunta que a partir de dimarts les temperatures es tornaran a enfilar. En aquest sentit, no es descarta que la setmana vinent patim una nova onada de calor. La quarta?
Divendres 24 de juliol
Tres comarques en alerta
Avís per calor diürna (perill màxim 3/6)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Val d'Aran (avís taronja)
Dissabte 25 de juliol
15 comarques en alerta
Avís per calor diürna (perill màxim 3/6)
- Baix Camp (avís taronja)
- Tarragonès (avís taronja)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
Avís per intensitat de pluja (perill màxim 2/6)
- Ripollès (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
Diumenge 26 de juliol
5 comarques en alerta
Avís per intensitat de pluja (perill màxim 1/6)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)