Cap de setmana de tempestes i calamarsades: 23 comarques en alerta

Després de setmanes de calor intensa, puntualment extrema, Catalunya viurà almenys 48 hores de certa treva. Les temperatures se situaran a la mitjana per l'època -farà la calor que toca-, i puntualment per sota quan descarreguin xàfecs i tempestes. En aquest sentit, el Meteocat adverteix de precipitacions intenses, localment acompanyades d'aparat elèctric i calamarsa.
On pot ploure?
Dissabte ha començat amb domini del sol. La nuvolositat anirà en augment a mesura que avancin les hores, especialment al litoral i a la meitat nord. En aquest sentit, a partir del migdia s'esperen ruixats al Pirineu, el quadrant nord-est i al massís del Port. Cap al vespre, a més, arribaran en punts de la costa central i del prelitoral. Unes precipitacions que en aquestes zones del litoral es poden allargar durant la matinada.
De cara a diumenge, la pluja es restringirà a punts del Pirineu i sobretot al nord-est. Zones típiques de xàfecs de tarda, però també al litoral i prelitoral barceloní.
Tot plegat farà que les temperatures quedin a ratlla i no se superin els 35 graus a Ponent -33 de cara a diumenge- i els 30 a l'interior. En algunes capitals de comarca com Ripoll o Vic, passaran en pocs dies de màximes de 37 graus a només 27 o 28.
Avisos de calor, pluja i vent
La majoria d'avisos de perill del Meteocat són per pluja intensa. Aquest dissabte a tota la meitat est -de nivell taronja a la Garrotxa i la Selva-, mentre que la matinada de diumenge a la costa de Barcelona i Tarragona. Les precipitacions poden superar els 20 litres en mitja hora i anar acompanyats no només d'aparat elèctric sinó de calamarsa i pedra petita.
A més, hi ha quatre comarques de l'Ebre i el Camp de Tarragona amb avisos de calor i una -Baix Camp- per fort vent.
Tornarà la calor intensa
I una mala notícia a mitjà termini: tot apunta que a partir de dimarts les temperatures es tornaran a enfilar. En aquest sentit, no es descarta que la setmana vinent patim una nova onada de calor. La quarta?
Dissabte 25 de juliol
21 comarques en alerta
Avís per calor diürna (perill màxim 3/6)
- Baix Camp (avís taronja)
- Tarragonès (avís taronja)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
Avís per intensitat de pluja (perill màxim 3/6)
- Ripollès (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Garrotxa (avís taronja)
- Selva (avís taronja)
- Baix Empordà (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
Diumenge 26 de juliol
14 comarques en alerta
Avís per intensitat de pluja (perill màxim 2/6)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
Avís per vent (perill màxim 1/6)