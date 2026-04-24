Roda de Ter aprova el projecte de reconstrucció de la porxada de Can Planoles

El ple de l'Ajuntament de Roda de Ter ha donat llum verda al projecte per a la reconstrucció de la porxada de Can Planoles, que va quedar totalment calcinada per un incendi l'agost del 2024. El pressupost total de l'actuació -que també inclou la posada al dia del bar i de la climatització del casal- és de 678.554 euros.
Segons detalla el consistori, la nova porxada "recuperarà l'essència de l'original", amb coberta de fusta i tancaments de vidre perimetrals, així com una rampa d'accés des del bar per garantir l'accessibilitat al lloc.
Entre les actuacions en destaca la instal·lació d'una bomba de calor que permetrà fer servir l'espai durant tot l'any: "L'estalvi energètic previst ens permetrà amortitzar la inversió en pocs anys" gràcies a les plaques solars que ja hi ha col·locades a Can Planoles, detalla la regidora d'Urbanisme i Hisenda, Montse Garcia (IpR).
L'Ajuntament preveu que les obres comencin a l'octubre perquè "no es volia tallar amb l'estiu al mig", explicava Toni Mas (ERC), alcalde del municipi. El termini d'execució dels treballs és d'uns sis mesos. El finançament de l'actuació comptarà amb 200.000 euros de l'asseguradora, 208.000 euros del PUOSC –no es cobraran fins al 2028- i, la resta, es preveu finançar amb fons propis del consistori o bé a través d'un crèdit.
El projecte de reconstrucció de la porxada ha estat aprovat amb set vots a favor (ERC, IpR i Sumem per Roda), tres abstencions (Ara Roda i Rodem) i dos vots en contra (Junts Roda de Ter). Esteve Franch (Ara Roda) va abstenir-se lamentant no haver estat informat de l'evolució del projecte en els dos anys transcorreguts des de l'incendi. Biel Arderiu (Junts Roda de Ter) va argumentar el vot en contra per la "manca d'informació prèvia" i la incertesa sobre el finançament. Marina Quintana (Rodem) es va abstenir considerant que un projecte d'aquesta envergadura hauria requerit "un procés de participació ciutadana".