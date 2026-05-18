Detinguts cinc homes especialitzats en robatoris amb força en domicilis de Manlleu i Roda de Ter

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc homes d'entre 22 i 36 anys com a presumptes autors de 18 delictes de robatoris amb força a Manlleu i Roda de Ter. La policia catalana va capturar els lladres entre els dies 13 i 14 de maig, encara que la investigació va iniciar-se arran d'una sèrie de robatoris comesos entre el novembre de 2025 i el maig de 2026.
Segons els Mossos, tots els fets comparteixen el mateix modus operandi: els autors -un grup de joves que actuava de manera coordinada- accedien als domicilis mitjançant escalament o forçant portes i finestres, sobretot en horari nocturn i aprofitant l'absència dels habitants. De l'interior dels immobles en sostreien joies, diners, materials electrònics, eines i bicicletes.
La policia detalla que, un dels membres del grup exercia un paper central en l'organització dels robatoris i en la posterior venda dels objectes sostrets, especialment les joies, que sovint eren fragmentades per dificultar-ne el rastre i es venien en establiments de compravenda o a través de terceres persones.
El passat 13 de maig a la matinada, els lladres van cometre un robatori amb força en una casa de Manlleu, d'on els autors van sostreure bicicletes i altres objectes. Aquell mateix dia, i gràcies a la col·laboració ciutadana, els Mossos i la Policia Local de Manlleu van localitzar i detenir els autors del robatori, els quals circulaven amb les bicicletes que una estona abans havien sostret. Posteriorment, la policia catalana ha fet noves detencions vinculades a la investigació.
L'endemà, el 14 de maig, es va dur a terme una entrada i escorcoll en un local de la capital del Ter que, suposadament, els investigats utilitzaven com a domicili i magatzem. A l'interior s'hi van trobar diversos objectes sostrets i altres indicis relacionats amb els robatoris investigats.
La policia catalana detalla que, els detinguts, estan relacionats amb un total de 18 robatoris amb força en interior de domicilis -16 a Manlleu i dos a Roda de Ter-, alguns en grau de temptativa. El grup actuava principalment al nord d'Osona, amb especial incidència a Manlleu, on coneixien bé el territori i els hàbits de les víctimes.
La investigació continua oberta i els Mossos no descarten noves detencions, ni la vinculació dels arrestats amb altres fets delictius similars. Entre tots els detinguts acumulen un total de 66 antecedents policials.