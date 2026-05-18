18 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Detinguts cinc homes especialitzats en robatoris amb força en domicilis de Manlleu i Roda de Ter

Accedien als domicilis mitjançant escalament o forçant portes i finestres i en sostreien joies, diners, materials electrònics, eines i bicicletes

  • Alguns dels objectes sostrets i recuperats per la policia. -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de maig de 2026 a les 14:08

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc homes d'entre 22 i 36 anys com a presumptes autors de 18 delictes de robatoris amb força a Manlleu i Roda de Ter. La policia catalana va capturar els lladres entre els dies 13 i 14 de maig, encara que la investigació va iniciar-se arran d'una sèrie de robatoris comesos entre el novembre de 2025 i el maig de 2026.

Segons els Mossos, tots els fets comparteixen el mateix modus operandi: els autors -un grup de joves que actuava de manera coordinada- accedien als domicilis mitjançant escalament o forçant portes i finestres, sobretot en horari nocturn i aprofitant l'absència dels habitants. De l'interior dels immobles en sostreien joies, diners, materials electrònics, eines i bicicletes.

La policia detalla que, un dels membres del grup exercia un paper central en l'organització dels robatoris i en la posterior venda dels objectes sostrets, especialment les joies, que sovint eren fragmentades per dificultar-ne el rastre i es venien en establiments de compravenda o a través de terceres persones.

El passat 13 de maig a la matinada, els lladres van cometre un robatori amb força en una casa de Manlleu, d'on els autors van sostreure bicicletes i altres objectes. Aquell mateix dia, i gràcies a la col·laboració ciutadana, els Mossos i la Policia Local de Manlleu van localitzar i detenir els autors del robatori, els quals circulaven amb les bicicletes que una estona abans havien sostret. Posteriorment, la policia catalana ha fet noves detencions vinculades a la investigació.

L'endemà, el 14 de maig, es va dur a terme una entrada i escorcoll en un local de la capital del Ter que, suposadament, els investigats utilitzaven com a domicili i magatzem. A l'interior s'hi van trobar diversos objectes sostrets i altres indicis relacionats amb els robatoris investigats.

La policia catalana detalla que, els detinguts, estan relacionats amb un total de 18 robatoris amb força en interior de domicilis -16 a Manlleu i dos a Roda de Ter-, alguns en grau de temptativa. El grup actuava principalment al nord d'Osona, amb especial incidència a Manlleu, on coneixien bé el territori i els hàbits de les víctimes.

La investigació continua oberta i els Mossos no descarten noves detencions, ni la vinculació dels arrestats amb altres fets delictius similars. Entre tots els detinguts acumulen un total de 66 antecedents policials.

Escull Osona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar