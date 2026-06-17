Cinc agents dels Mossos ferits en una detenció a Vic

Una detenció complicada a Vic. Així podria definir-se l'operatiu que va dur-se a terme aquest dilluns a una zona de la ciutat, quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra va localitzar a l'autor de tres robatoris amb força en diferents punts de la comarca d'Osona, tal com avançava el diari ElCaso.
En concret, dos agents de la Unitat d'Investigació van identificar el presumpte lladre, un home de 20 anys que, en ser sorprès per la policia, va presentar una actitud hostil i, enmig d'amenaces, va començar a agredir els efectius del cos. En aquest moment, va afegir-se a l'altercat el germà gran, un home de 21 anys que també mostrava una actitud agressiva.
Els dos agents de la Unitat d'Investigació van aconseguir demanar reforços per a efectuar la detenció amb èxit i, pocs minuts després, van arribar més agents al lloc dels fets, amb la mala sort que també van ser agredits durant l'arrest. El balanç final van ser cinc agents dels Mossos d'Esquadra ferits, i un d'ells va acabar amb 17 punts de sutura en un braç a conseqüència d'un tall profund.
Els dos germans van acabar detinguts acusats d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat, amenaces i lesions, i un d'ells -l'home de 20 anys-, també per tres robatoris amb força a domicilis d'Osona. De fet, l'individu compta amb un total de 30 antecedents policials, la majoria, per delictes contra el patrimoni. D'altra banda, el germà gran, també acumula set antecedents policials pels mateixos fets.
Des del Sindicat de Policies de Catalunya han denunciat l'agressió als agents ferits als quals els desitgen "una ràpida recuperació" i detallen que han "posat els serveis jurídics del sindicat a disposició dels afiliats".