Manel Alcubierre presidirà la nova junta directiva del COAC a les comarques centrals

El passat mes de maig, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya va desplegar un procés electoral per designar els nous representants de l'entitat a les comarques centrals, els quals assumiran la representació de l'entitat al territori durant el proper mandat.
D'aquesta manera, la nova junta directiva serà presidida per Manel Alcubierre, qui ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional a la comarca d'Osona i des del seu estudi d'arquitectura situat a Vic, combinant l'exercici lliure de la professió amb experiència en l'àmbit de l'administració pública.
D'altra banda, completaran la nova junta Jaume Soldevila –des de Manresa, amb sòlida trajectòria en l'àmbit del patrimoni-, que assumeix el càrrec de secretari; Anna Palomera –amb despatx a Manresa i activitat en l'àmbit de l'habitatge i l'obra civil-, com a tresorera; i Gisela Soler –desenvolupa la seva activitat a l'administració pública al Moianès-, com a vocal.
Reforçar la presència del COAC a les comarques centrals
Entre les prioritats de la nova junta del COAC a les comarques centrals hi ha la voluntat de reforçar la presència de la institució al territori, potenciar el suport als professionals del sector o impulsar el debat sobre arquitectura, sostenibilitat, urbanisme i qualitat de vida en coordinació amb els òrgans de govern del Col·legi. També pretenen potenciar la relació institucional amb les administracions, entitats i agents de les comarques centrals i enfortir el vincle amb la ciutadania.