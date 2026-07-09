Un petard tirat fora de lloc ha estat la causa d'un petit incendi a la zona del bosquet de la Canal de Tona. En concret, el foc es va originar la tarda d'ahir dimecres a causa de l'ús de pirotècnia.
Segons detalla l'Ajuntament, les flames es van extingir amb celeritat i es van poder "evitar mals majors" gràcies a la ràpida actuació de la ciutadania, els Bombers i la Policia Local.
Des del consistori fan "una crida al sentit comú" i demanen a la població "que no llanci petards ni cap altre element que pugui suposar perill d'incendi, especialment davant les elevades temperatures" que està experimentat tot el país.
Al mateix temps, l'Ajuntament recorda que Tona es troba en situació de calor intensa, amb el nivell 3 del Pla Alfa activat -perill d'incendi- i, a més, a Osona hi ha actiu un avís preventiu per nivells elevats d'Ozó a l'aire.
A tot plegat, queda prohibit encendre foc, fer cremes, utilitzar material pirotècnic o dur a terme activitats que puguin provocar espurnes a l'entorn forestal. En aquesta línia, el consistori ha tancat provisionalment les barbacoes del Parc Roqueta i la Suïssa.