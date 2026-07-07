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Tres incendis de vegetació forestal cremen a Torelló

Successos

Investiguen si els focs podrien haver estat provocats

  • Imatge d'un dels incendis de Torelló. -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de juliol de 2026 a les 19:36
Actualitzat el 07 de juliol de 2026 a les 20:46

A Torelló, cremen tres incendis de vegetació forestal al mas la Riera, al mas Can Llorenç i al mas La Goula, on quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat estan treballant per apagar les flames, que podrien haver estat provocades, tal com ha avançat El 9 Nou,

Una patrulla de la Policia Local de Torelló, en arribar al lloc d'un dels incendis, han vist un vehicle amb diverses persones a l'interior i l'han perseguit amb la sospita que podrien tenir alguna cosa a veure amb el foc. En aquests moments, els incendis ja estan controlats i des de l'Ajuntament demanen a la ciutadania que no s'acosti a la zona afectada.

Els Bombers han rebut l'avís de les flames pocs minuts després de tres quarts de sis de la tarda d'aquest dimarts. Aquest, però, no ha estat l'únic servei d'avui, ja que a Santa Eugènia de Berga també han cremat uns terrenys agrícoles.

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