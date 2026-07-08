L'Oficina Tècnica de l'R3 es reuneix amb el Ministeri per fer seguiment del desdoblament de la línia

Representants de l'Oficina Tècnica de l'R3 han viatjat a Madrid per reunir-se amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenibles per a fer seguiment del desdoblament de la línia. En concret, la trobada va tenir lloc divendres passat i, entre els temes, es va parlar de l'estat dels estudis informatius, el futur paper de Torelló com a capçalera de serveis, la connexió de la línia amb el corredor mediterrani i les millores pendents al tram nord de l'R3.
En aquesta línia, des del Ministeri van explicar que s'ha avançat en els estudis de viabilitat dels trams la Garriga-Centelles i Montcada-Parets. D'altra banda, pel que fa al tram Centelles-Vic, l'Oficina Tècnica va recordar que l'aprovació definitiva ja porta un retard de dos anys i, segons les explicacions de Madrid, el tràmit està pendent de la Declaració d'Impacte Ambiental, que correspon al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Pel que fa a l'estudi del ramal de connexió de l'R3 amb el corredor mediterrani -una infraestructura crucial per al transport de mercaderies a les comarques per on passa la línia-, el projecte es troba en una fase totalment "incipient" i el Ministeri de Transports "encara està valorant la seva viabilitat, malgrat que l'estudi ja acumula més de dos anys i mig de retard", expliquen des de l'Oficina.
Torelló com a capçalera de serveis
Durant la trobada també es va abordar el futur paper de Torelló dins l'esquema ferroviari de l'R3. El Ministeri va traslladar que pròximament s'iniciarà la redacció dels estudis de viabilitat de la nova estació Torelló-la Garrotxa i de l'habilitació de l'estació actual de la capital de la Vall del Ges com a capçalera de serveis, amb la construcció d'una quarta via.
Al mateix temps, des de l'Oficina Tècnica de l'R3 i la Generalitat van posar sobre la taula la necessitat de començar a plantejar el desdoblament del tram Vic-Torelló, una actuació que actualment no té cap tràmit iniciat. En aquesta línia, l'Oficina considera que el fet que Torelló hagi d'esdevenir capçalera de serveis -tal com preveu el Pla de Serveis Ferroviaris presentat recentment per la Generalitat- fa necessari estudiar aquest escenari, tot i que la prioritat immediata continua sent completar abans el desdoblament fins a la capital d'Osona.
Empenyent pel tram nord de l'R3
La reunió també va servir per traslladar al Ministeri i a Adif altres demandes del tram nord de la línia, com la reobertura de vies desviades a Toses i Campdevànol per millorar la fiabilitat del servei i reduir l'impacte dels retards. Així mateix, es va insistir en la necessitat de millorar l'estat de les estacions gestionades per Adif de Vic en amunt, especialment la de Manlleu. Finalment, Generalitat i Oficina Tècnica de l'R3 van expressar la necessitat d'avançar prioritàriament en el traspàs de la infraestructura de l'R3, seguint les passes del traspàs de l'R1 en el qual s'està treballant.
A la reunió van participar Marçal Ortuño (alcalde Torelló i president del Consell Comarcal d'Osona); Josep Paré (alcalde de Centelles); Josep Arimany; i Arnau Comajoan (regidor de Vic i membre de la PTP); Manel Nadal, secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya; Pere Macias, comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies; i Jordi Julià, director general d'IFERCAT. Per part del Ministeri espanyol, van assistir a la reunió la secretària general de Transport Terrestre, Rocío Báguena; i el subdirector general de Planificació Ferroviària, Francisco Javier Sánchez Ayala; així com diversos membres d'Adif.