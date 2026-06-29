Sagalés estrena centre operatiu i cotxeres sostenibles a Vic

L’empresa de transports Sagalés inaugurava divendres a Vic un centre operatiu i unes cotxeres sobre una extensió de 15.000 m2 al polígon del Bruguer. La construcció, que ha requerit una inversió de cinc milions d’euros, està pensada per a centralitzar la mobilitat comarcal de la companyia vallesana. L’espai, apte per a prop de 100 vehicles, acull tant zones d’aparcament com un taller per al manteniment. Aproximadament un centenar de persones hi treballen diàriament.
Amb la posada en funcionament del centre, Sagalés fa un moviment estratègic que afavoreix una utilització més eficient dels seus recursos i una coordinació més àgil de les rutines diàries. Les instal·lacions responen a l’augment de la demanda de mobilitat a Osona, facilitant noves connexions entre municipis i millorant el servei, tant per als passatgers com pels equips professionals de l’empresa.
L’acte d’inauguració va reunir el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, que ressaltava la "resiliència" i la versatilitat de Sagalés, que també opera als sectors de les ambulàncies i el transport marítim a la Costa Brava. Sàmper ha remarcat que cal que les empreses s’adaptin a les transformacions i reptes del sector, mantenint un compromís ferm amb la qualitat i la innovació.
El nou centre permet agrupar serveis urbans, interurbans, comarcals i escolars per a tota la comarca d’Osona. En l’actualitat, la companyia manté la concessió del bus entre Vic i Barcelona, juntament amb altres línies regulars i escolars. Aquesta concentració permet reaccions més ràpides i una planificació de rutes i horaris més afinada, amb un impacte directe en la vida quotidiana de la ciutadania.
Sostenibilitat i eficiència a les instal·lacions
El conseller delegat, Ramon Sagalés, defineix la inversió com una "aposta valenta" i presenta el projecte com un "salt qualitatiu" en la direcció i gestió del servei. En aquesta línia, afirma que "ens permet concentrar activitat, optimitzar recursos i millorar la capacitat de resposta en el dia a dia". Segons indica, l’empresa ja treballa per fer front a nous escenaris, com la progressiva electrificació de la flota i la implementació de tecnologies innovadores. La finalitat, explica, és disminuir l’impacte ambiental i avançar en la transició energètica pròpia del transport.
El centre s’ha aixecat seguint criteris d’eficiència i sostenibilitat. A més de plaques solars, incorpora un sistema que permet reaprofitar fins al 80% de l’aigua utilitzada per al rentat de vehicles, gràcies a dipòsits específics. Aquestes mesures serveixen per reduir l’ús de recursos naturals i disminuir la petjada ecològica diària, posicionant Sagalés com a referent en la gestió sostenible del transport públic.
Durant l’acte, Miquel Sàmper subratllava la necessitat que Catalunya tingui capacitat de "créixer" més enllà de Barcelona, defensant la vertebració territorial i destacant que empreses com Sagalés ajuden a crear un "ecosistema" social i econòmic que cal "preservar i fer créixer". Sàmper ha remarcat la importància de descentralitzar serveis i de tenir empreses arrelades al territori per promoure un desenvolupament equilibrat i fomentar la dinamització de zones com la Catalunya Central.
Per la seva part, l’alcalde de Vic, Albert Castells, posava sobre la taula la necessitat de "reinversions urgents" per abordar reptes com la mobilitat sostenible, la millora de la línia R3 i la qualitat de l’aire i l’aigua. En aquesta línia, reclamava que "se’ls prioritzi" com a territori i assenyalava que la transició cap a l’electrificació o gasificació de les flotes d’autobusos és una "urgència" davant els actuals reptes ambientals. Castells indicava que Osona pot convertir-se en exemple de transformació ecològica i tecnològica, amb empreses com Sagalés al capdavant d’aquest canvi.
Tradició, història i evolució de Sagalés
L’acte va comptar amb la participació de la il·lustradora i ninotaire vigatana Pilarin Bayés, amiga de la família, que durant el discurs de Francesc Sagalés va dibuixar en directe un carruatge de Sagalés arrossegat per burros. També ha creat un mural de grans dimensions destinat a les noves instal·lacions, aportant un component artístic i emotiu a la jornada i fent present la llarga trajectòria històrica de l’empresa.
Aquest any, Sagalés arriba als 385 anys d’història i es manté com una de les empreses més antigues de l’Estat. L’activitat va començar el 1641, inicialment amb tasques de paraires i agricultura, i el 1711 van començar a transportar gel i productes manufacturats. En les últimes dècades s’han produït canvis notables: divisió de transport discrecional (2011), presentació de flota híbrida (2017), entrada al sector de les ambulàncies (2018) i al marítim a la Costa Brava (2025). Tot plegat evidencia una capacitat sostinguda d’adaptació i innovació, sempre en funció de les necessitats socials del moment.
Ara mateix, Sagalés, amb seu a Mollet del Vallès, dona feina a 1.800 persones i gestiona una flota de 800 autobusos, 70 ambulàncies i 3 embarcacions, present a Catalunya, Galícia, Illes Balears i Comunitat Valenciana. S’encarrega de més de 250 línies regulars i més de 320 de transport escolar. Milions de passatgers fan servir els seus serveis cada any. L’empresa manté el compromís amb la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat, consolidant-se com un actor destacat en el sector estatal del transport públic.