Tot el que has de saber del Lactium de Vic 2026

La
festa del formatge artesà català aterra a Vic amb la 18a edició de la fira . Els dies Lactium 18 i 19 d'abril, la capital d'Osona acull una quarantena d'artesans que, al seu temps, oferiran uns 200 formatges per tastar i comprar al tall.
Els amants del formatge i la
gastronomia tenen una cita al parc Jaume Balmes de la ciutat, emplaçament que durant els dies de la mostra serà escenari, també, d'una àmplia programació d'activitats per a tots els públics i gustos. Hi haurà tastos, música en directe, propostes infantils o tallers de tota manera.
Una de les
novetats d'enguany és l'estrena de l'expert en formatges, Bruno Cabral, com a director del concurs de millor formatge artesà català, que creix passant de 13 a 16 categories i incorpora els formatges de pasta cuita o semicuita, els fumats i els iogurts i llets fermentades.
A continuació,
Osona.com ha preparat una guia per facilitar la visita al Lactium Vic 2026, amb les activitats més destacades o les afectacions que cal tenir en compte pel que fa a la mobilitat. Aula Formatge Bonpreu i Esclat
L'
Aula del Formatge Bonpreu i Esclat és un dels epicentres de la fira Lactium Vic. Es tracta d'un espai amb una programació lúdica amb activitats per posar al centre la cultura i els valors del formatge artesà. Enguany, des de l'Aula s'ofereixen propostes i tastos de caràcter pedagògic, amb la presència d' especialistes i amb projectes formatgers amb valor afegit.
Quan? Dissabte 18 i diumenge 19 d'abril
On? Parc Jaume Balmes, Vic Espai Txisarts, activitats per tots els públics
Lactium s'articula al voltant d'una
programació d'activitats per a tots els gustos i públics bona part de les quals es despleguen al voltant de l' espai TxisArts, escenari on passaran moltes coses durant els dos dies de la mostra: actuacions de música en directe, espectacles infantils o la presentació de jocs molt formatgers.
Quan? Dissabte 18 i diumenge 19 d'abril
On? Parc Jaume Balmes, Vic
El Lactium de Vic arriba a la 16a edició.
Oriol Clavera
Espai de degustació TxisBar
TxisBar és l' espai de degustació del Lactium on el públic pot tastar i descobrir els formatges presents a fira, tallats i servits per gaudir-los de manera lúdica al mateix parc Jaume Balmes.
Quan? Dissabte 18 i diumenge 19 d'abril
On? Parc Jaume Balmes, Vic Concurs per escollir el millor pastís de formatge català
La
4a edició del Premi Millor Pastís de Formatge Català, coincidint amb la 18a edició de Lactium, té com a finalitat i ncentivar l'ús de formatge català i artesà en aquesta exitosa recepta, així com reconèixer la millor recepta i execució elaborada per un establiment professional, ja sigui una pastisseria o un restaurant, amb el guardó.
Afectacions en la mobilitat durant el Lactium
Entre el
dimecres 15 d'abril i fins al dimarts 21 d'abril, la mobilitat a la ciutat de Vic es veurà afectada en diversos punts propers al parc Jaume Balmes amb motiu del Lactium.
Els vehicles no podran circular pel passeig de la Generalitat, entre la carretera de la Guixa i la rambla de Sant Domènec, i només es permetrà el pas del veïnat d'aquests carrers en el tram comprès entre la carretera de la Guixa i el passeig Pep Ventura. A més, del 17 al 19 d'abril, no es podrà aparcar al carrer Pep Ventura -a excepció dels vehicles autoritzats-.
Afectacions a la mobilitat durant el Lactium de Vic.
Aj. Vic
Al mateix temps, durant la celebració del Lactium, la
línia L6 del servei de bus urbà la Guixa-Tanatori variarà el seu recorregut per la zona, quedant anul·lada la parada del passeig de la Generalitat-carrer Andreu i se substituirà per la parada ubicada al carrer Narcís Verdaguer i Callis número 12.
En el cas de les
línies interurbanes, les afectacions seran les següents:
Línia e12 Vic-Barcelona: el diumenge 19 d'abril, la parada de la plaça de la Noguera quedarà anul·lada i s'habilitarà una parada provisional en sentit Barcelona al pont del Blanqueig (carril sentit sud), ubicada a 5 minuts a peu de la parada habitual.
Línies 441, 406 i 710: del 15 al 21 d'abril, la parada rambla Sant Domènec quedarà anul·lada. Les parades més properes són passeig de la Generalitat-Bisbe Strauch o Estació d'Autobusos.