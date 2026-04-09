La fira Lactium de Vic comptarà amb una quarantena d'artesans i uns 200 formatges per tastar i comprar al tall

La 18a edició de la mostra de formatges artesans catalans Lactium se celebrarà el 18 i 19 d'abril a Vic. Hi participaran una quarantena d'artesans, una xifra similar a la de l'any passat, que s'ubicaran al parc Jaume Balmes i oferiran uns 200 formatges per tastar i comprar al tall. El director del Lactium, Isaac Gelabert, ha explicat que enguany 15 de les formatgeries seran noves. Una altra de les novetats és l'estrena de l'expert en formatges Bruno Cabral com a director del concurs de millor formatge artesà català. Gelabert ha explicat que seguint les tendències del sector, també han decidit ampliar les categories del concurs de 13 a 16, i han incorporat els formatges de pasta cuita o semicuita, els fumats i els iogurts i llets fermentades.
El director del Lactium, Isaac Gelabert, ha explicat que enguany, el certamen ha esgotat les places per a les 40 formatgeries que omplen el Parc Balmes, i algunes han quedat fora. Per ara la voluntat no és créixer, però Gelabert ha dit que és una qüestió que està sobre la taula, però cal trobar l'"encaix" entre la sostenibilitat de la fira i els visitants que atreu, que de moment manté "un bon equilibri". Algunes de les dades que ha destacat el director per exemplificar aquest "bon equilibri" són que, de mitjana, un visitant passa unes tres hores a la fira i es gasta uns 60 euros.
Gelabert ha explicat que una de les singularitats del Lactium és la presència dels artesans darrer els taulells dels estands. A la quarantena d'artesans, també s'hi sumen 14 amics del formatge, que són projectes agroalimentaris que des del Lactium creuen que mariden bé amb els formatges. En clau osonenca, enguany hi haurà nou formatgeries.
D'entre els 200 formatges que es podran comprar i tastar durant la fira, alguns seran de la formatgeria Ferme Les Rouquines. Es tracta d'una formatgeria situada al poble de Dorres, a la Cerdanya francesa, que enguany serà la formatgeria convidada. És una explotació familiar liderada per Aurélie Finkelstein i Bernard Dumont compromesa amb la sostenibilitat i el benestar dels seus animals, que gestiona un ramat de vaques lleteres en cicle tancat, amb les que elabora formatges de llet crua. També comercialitzen carn, ous i alguns vegetals de producció pròpia.
Aquest any, el concurs de formatge, sota la nova direcció de l'expert Bruno Cabral, tornarà a tenir Vic com a epicentre. Si bé hi haurà un parell de categories que es dirimiran a Barcelona i Granollers, la majoria de les tries es faran a la Casa Ricart de Vic. Aquest any les 16 categories que s'han establert representen la "diversitat" del sector. També representen totes les espècies lleteres presents a Catalunya (vaca, cabra, ovella i búfala) i les diferents tècniques d'elaboració.
L'altre concurs que cada any acapara més interès és el concurs del millor pastís de formatge. Gelabert ha explicat que enguany s'ha batut rècord d'inscripcions, amb 35 projectes que s'han proposat, dels quals s'escollirà el millor pastís entre 22 finalistes. És un producte amb molta demanda, ha explicat el director del Lactium, i es van adonar que molts restauradors els elaboraven amb formatge de fora de Catalunya. "Per nosaltres fer entrar el formatge català era una oportunitat", ha destacat Gelabert.
Com és habitual, el Lactium també oferirà diferents activitats, com tastos de formatges a l'aula Bonpreu Esclat, concerts -enguany amb Guillem Ramisa- o activitats per als més petits, que en aquesta edició s'inclou per primera vegada un tast de formatges guiat. El certamen també fa taca a la ciutat i, per exemple, el formatge es convertirà en protagonista en un dels tallers dels centres cívics de Vic, o serà el fil conductor d'una de les pel·lícules que es projectarà al Cine Club de Vic.
La regidora de Fires i Mercats, Bet Piella, ha destacat el fet que Vic hagi sabut establir el seu propi model de fires, que per exemple s'ha replicat en l'acabada d'estrenar fira de la Mocadera, més centrada en els embotits.