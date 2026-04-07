El festival de circ experimental Kontrast arriba a Prats de Lluçanès

El festival Kontrast celebrarà del 10 al 19 d'abril la seva sisena edició amb una clara aposta per l'expansió territorial i una programació que supera la trentena de propostes. Consolidat com un espai de referència, el certamen suma nous escenaris i arriba per primera vegada a Prats de Lluçanès i Casserres.
Amb arrel al Konvent, manté l'aposta per llenguatges “indisciplinats” que travessen el circ, la dansa i la música des d’una mirada crítica. El festival compta amb un pressupost de 100.000 euros i s'inaugurarà aquest divendres a Gironella amb un espectacle de la companyia Kamchàtka, una proposta de teatre de carrer que reflexiona sobre la relació amb l'altre i les reaccions col·lectives davant la diferència.
A més de mantenir la vinculació amb els ajuntaments de Gironella i Olvan, Kontrast incorpora Casserres i Prats de Lluçanès, així com l'Antic Teatre de Barcelona. Segons una de les seves impulsores, Clara Faura, aquesta ampliació permet desplegar una programació "que connecta diversos territoris i obre noves oportunitats per a les companyies participants".
Des de Prats de Lluçanès, el regidor de Cultura, Jordi Batriu, ha explicat que el municipi s'ha sumat al projecte després d'anys assistint-hi com a públic. "Érem a deu minuts del Konvent i veníem amb família i amics a gaudir d'aquestes jornades de circ", ha subratllat. Després de la inauguració del Cafè Teatre Orient, al setembre de l'any passat, van veure clar que era un espai "ideal" per acollir propostes com les de Kontrast. En la mateixa línia s'ha expressat la tècnica de Cultura de l'Ajuntament, Maria Faura, que ha destacat que Kontrast és "segurament el festival que més arrisca de Catalunya" i ha remarcat que la col·laboració amb ells facilita l'arribada de companyies internacionals al territori.
La programació aposta per formats diversos que desborden l'escena convencional, amb propostes com Ródols i Cigrons d'Escarlata, The Sinner o el teatre de carrer i deambulatori de Kamchàtka. El festival també posa el focus en peces íntimes i radicals. Des de l’organització, Nico Agüero ha defensat el caràcter arriscat del festival: "Assumim riscos en la programació que potser altres no poden assumir, però confiem plenament en la qualitat de les propostes". En aquest sentit, Clara Faura, del Konvent, ha puntualitzat que "el risc no vol dir exclusió. La gran majoria de propostes són aptes per a tots els públics".
El circ continua sent un dels pilars del Kontrast, amb la instal·lació de carpes a Cal Rosal gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament d'Olvan. El festival inclourà també espais de reflexió i una tarifa solidària per recaptar fons destinats a la població del Líban. Finalment, diverses famílies del territori acolliran artistes durant el festival, reforçant el vincle amb l'entorn. El projecte compta també amb una seixantena de voluntaris, clau per fer possible una programació que s'estén per múltiples escenaris.