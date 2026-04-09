Els Premis Innovacat celebren la 10a edició amb una nova categoria oberta a tot Catalunya

Potenciar i dinamitzar el teixit econòmic i productiu d’Osona i la seva àrea d’influència és el principal objectiu dels Premis Innovacat, uns reconeixements fruit d’una iniciativa publicoprivada entre set empreses de la comarca -Seidor, Benito Urban, el Grup Bon Preu, Girbau, Isern i Esbelt Group- i l’Ajuntament de Manlleu. Aquest 2026, els guardons arriben a la 10a edició i ho fan amb una novetat important: s’obren, també, a tot Catalunya amb una nova categoria dotada amb 20.000 euros pel projecte empresarial guanyador.
Betlem Parés, coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu, detalla que feia temps que els socis que impulsen els guardons pensaven a obrir-se a l’àmbit català. D'aquesta manera neix la Categoria Catalunya, a la qual poden optar-hi empreses amb seu al país que destaqui per la seva projecció a escala catalana o internacional.
D’altra banda, es mantenen els premis Categoria Osona Jove -per a emprenedors i empreses de la comarca amb un màxim de cinc anys de vida i amb una dotació econòmica de 10.000 euros-; i la Categoria Osona -per a empreses amb més de cinc anys d’activitat i amb una dotació econòmica de 25.000 euros-. Enguany, el jurat també es reserva un accèssit dotat amb 5.000 euros per a iniciatives que “sorprenen”.
“Continuem premiant més a les empreses d’Osona perquè volem que els projecten impactin al territori”, apunta Parés. El termini per a presentar propostes estarà obert fins al pròxim mes de juliol, mentre que la gala d’entrega dels premis serà al mes d’octubre.
La intel·ligència artificial, possible protagonista de la 10a edició
Aquest dijous, el Museu del Ter de Manlleu ha acollit la presentació dels Premis Innovacat, uns reconeixements de caràcter biennal que van néixer l'any 2006. Al llarg de tot aquest temps, les propostes que s’han presentat als guardons de la mà de més de 200 empreses del territori han estat diverses, marcades sobretot per l’esclat tecnològic de cada moment i, els darrers anys, també per iniciatives vinculades amb l’àmbit social com, per exemple, relacionades amb el repte de l’envelliment de la població.
Aquest 2026, però, els patrons dels premis creuen que la gran protagonista serà la intel·ligència artificial. Així ho ha apuntat Pere Girbau, conseller delegat Girbau: “Recordo que a l’inici es van presentar bastants projectes relacionats amb plataformes digitals, llavors iniciatives vinculades al sector serveis i, els darrers anys, hi ha hagut tendència a projectes de caràcter social. Amb l’esclat de la intel·ligència artificial, segurament es presentaran projectes relacionats amb aquesta tecnologia”.