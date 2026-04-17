D'Eva Baltasar a Emmanuel Carrère: 20 llibres per regalar aquest Sant Jordi

Agradi o no agradi, Sant Jordi continua sent Sant Jordi. Cada 23 d'abril, els catalans i catalanes passegen pels carrers de la seva ciutat amb el desig de tornar a casa amb un nou llibre sota el braç. Sigui per regalar o per a un mateix, el gran repte és anar fins a les parades amb la idea clara de la novel·la que volem que tingui un lloc a la nostra prestatgeria. Així, si encara no sabeu en quina història submergir-vos aquest any, des de Nació hem preparat un recull de vint novetats literàries per ajudar-vos a triar la millor companyia per a aquesta festa de la rosa i el llibre.
1. Kolkhoz d’Emmanuel Carrère
L’escriptor francès publica la seva obra més personal a partir de la revisió del llegat de la seva mare, la intel·lectual Hélène Carrère d’Encausse. Carrère reconstrueix la genealogia familiar des de la Rússia prerevolucionària fins a la Ucraïna actual, traçant un relat lúcid de l'Europa del segle passat. Una novel·la que combina l'exactitud històrica amb la mirada íntima i empàtica del fill que recorda la figura materna.
2. Crispetes de matinada de Regina Rodríguez Sirvent
Després de l’èxit indiscutible de Les calces al sol, Regina Rodríguez Sirvent ha tornat a escriure una novel·la sobre la Rita Racons, que també intenta escriure un llibre. Vuit anys després de descobrir la seva vocació a Atlanta, però també després d’encadenar feines precàries i entrepans de llonganissa, la Rita explora a Barcelona com ser ella mateixa mentre descobreix amistats úniques i amors que arriben desafiant el destí. I ho farà sense perdre el sentit de l’humor ni la capacitat de transformar la vida quotidiana en una aventura èpica.
3. El joc del silenci de Gil Pratsobrerroca
El periodista Gil Pratsobrerroca debuta en la ficció amb un thriller ambientat a l’Alt Urgell que explora les ferides del passat i els secrets familiars. La trama arrenca amb la desaparició inesperada de la Valèria Costa, que portarà els protagonistes a enfrontar-se a confessar fins a l’últim secret que ocultaven. Una novel·la negra absorbent amb un ritme trepidant i un frenètic compte enrere.
4. Una casa sense diaris d’Ariadna Oltra
Una de les cares més conegudes de TV3, Ariadna Oltra, ha publicat Una casa sense diaris, una reflexió sobre la transformació que viu la comunicació escrita en un món on els joves i no tan joves s’informen cada cop més a través de les xarxes. La periodista recorda quan el diari era un element molt present en la vida quotidiana a través de converses familiars i amb la voluntat de plantejar preguntes incòmodes.
5. Prometeu de mil maneres de Carles Rebassa
Guardonada amb el 66è Premi Sant Jordi, aquesta novel·la del poeta Carles Rebassa ens submergeix en la vida de Prometeu Dolors, a qui la vida se li capgira després de conèixer el jove Carles. El llibre parla del desig, la desesperació, la mentida, la lluita de classes, la marginalitat i la necessitat d’amor en una ciutat, Palma, que no se sap generar sense destruir-se, com els protagonistes del llibre.
6. Peixos d’Eva Baltasar
Després de l’èxit internacional del tríptic sobre maternitat i desig, Eva Baltasar dona veu a una nova heroïna que navega per la precarietat i que busca un lloc on arrelar. Amb el característic estil poètic i cru de l’autora, Peixos il·lustra un dels monstres "més perillosos" que hi ha: l’amor a primera vista.
7. Manual de defensa del català d’Òscar Andreu
El conegut humorista i comunicador trasllada el seu enginy a l'assaig per reflexionar sobre la salut i el futur de la llengua catalana. Amb una barreja d'humor àcid i vivències personals, el llibre funciona com una guia pràctica que planteja les qüestions que amenacen la llengua i proposa una acció per assegurar-ne la pervivència.
8. Cuines pim pam d’Arnau París
El col·laborador del programa Cuines de TV3, Arnau París, recull en aquest volum la seva filosofia culinària: plats ràpids, saborosos i sense complicacions. El llibre està pensat per a aquells que no volen renunciar a menjar bé malgrat la falta de temps, oferint receptes creatives amb productes de proximitat i un toc d'originalitat.
9. On neix la llum d’Oriol Mitjà
L'epidemiòleg ha publicat un relat on explica la seva depressió. Tot i que no vol ser “un llibre d’autoajuda ni una confessió dramàtica”, Mitjà narra el seu testimoni sincer, amb una sensibilitat extraordinària, sobre la recerca de la llum quan el dolor i la pressió et trenquen per dins.
10. L'última vegada que et dic adeu de Natza Farré
Amb lucidesa, ironia i tendresa, Natza Farré s’allunya del seu registre més mediàtic per oferir un relat íntim i valent. En aquest llibre, l'autora dissecciona la seva vivència com a germana petita d’un drogoaddicte, i ho fa en primera persona. Una obra honesta que aborda les ferides familiars i la complexitat dels vincles a partir dels records.
- Més informació
- Torna a l'índex
11. Indignitat de Lea Ypi
L’autora que va fascinar el món amb Lliure torna amb una crònica que barreja memòria familiar i història europea. A través de records personals i informes de la policia secreta, Ypi ens submergeix en el món de l'aristocràcia otomana fins a l'Albània i la Grècia modernes. Una novel·la que explora la supervivència d’una família en contextos de guerra i repressió ideològica.
12. Relíquia de Pol Guasch
El guanyador del Premi Anagrama es consolida amb una nova novel·la sobre la pèrdua i la memòria. Deu anys després de la mort del seu pare, el narrador es pregunta: és possible trobar les paraules d’un comiat que no es va produir? Així, Guasch escriu un relat íntim i personal que busca entendre com es forgen els vincles familiars.
13. El mal entès de Màrius Serra
Amb intriga, humor, tendresa i acció arriba la nova tragicomèdia de Màrius Serra. El mal entès és una obra que reflexiona sobre la incapacitat de comunicar-nos. A través de la història d’en Joan, a qui el món se li ensorra quan la seva dona mor i descobreix que no és el pare biològic de la seva filla, l’autor construeix una obra irònica que convida a descobrir que “el malentès és l'única certesa de la vida contemporània”.
14. Passeig de gràcia de Roger Bastida
És l’obra guanyadora del Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona. Més que una novel·la, aquest llibre és una biografia d’un dels carrers més emblemàtics de la ciutat comtal explicada a través de tres nissagues familiars. Nobles, burgesos i obrers s’entrellacen en un relat marcat per amors impossibles, ascensos fulgurants i caigudes estrepitoses.
15. La segona vida de Ginebra Vern d’Agnès Marquès
Guanyadora del Premi Ramon Llull, la primera novel·la de la periodista neix d'un fet real: un anunci en un diari de Texas en què una dona felicitava el seu marit i l'amant pel fill que esperaven. A partir d’aquesta escena, Marquès basteix una ficció sobre la recerca de la pròpia veu en un entorn sovint hostil. L'obra explora la complexitat de les relacions humanes sota la premissa que "el que és fàcil a la vida és no entendre’s".
16. Després del naufragi d’Albert Sánchez Piñol
L’autor de Victus tanca el cercle amb una novel·la d’aventures que comença exactament on acaba Moby Dick. A través de la història de l’Ismael, Sánchez Piñol construeix una novel·la sobre l'obsessió, la llibertat i la naturalesa humana enmig de l'oceà. Amb el seu estil característic, l'autor combina l'acció clàssica amb una reflexió universal sobre el poder i els dilemes ètics.
17. Érem tan joves de Sílvia Soler
Sílvia Soler congela instants de vida i els plasma en un llibre que porta el lector a recordar moments dolços, tendres i alegres. Érem tan joves és la segona part de L’alegria de viure, que busca celebrar les petites coses de la vida a través de les fotografies impossibles que mai no han existit.
18. Els erms de Carlota Gurt
Carlota Gurt ha guanyat l’11è Premi Llibres Anagrama de Novel·la. En aquesta nova obra, l'autora s'endinsa en els paisatges emocionals d'uns personatges que habiten, precisament, territoris desèrtics: tant exteriors -enmig de la sequera- com interiors. L’autora explora a través de la Ramona i el Faust la buidor de les relacions, la pulsió del desig i la fragilitat de la voluntat humana.
19. Instruccions per viure sense ella d’Empar Moliner
Amb el seu humor punyent, Empar Moliner presenta la Clàudia Pruna, una protagonista a qui li acaben de dir que li queda poc temps de vida i decideix organitzar la seva pròpia absència. Instruccions per viure sense ella és una celebració de la vida, una novel·la que sacseja, i una obra madura que confirma la potència literària de l’autora.
20. L’assistenta de Freida McFadden
El thriller psicològic per excel·lència que s'ha convertit en un fenomen mundial de vendes. La història ens presenta una assistenta que treballa en una mansió aparentment perfecta, però que amaga secrets pertorbadors sota la riquesa i el luxe. Els lectors el descriuen com “addictiu”, “enlluernador” i “recargolat”. L'adaptació cinematogràfica ha recaptat 400 milions de dòlars arreu del món.