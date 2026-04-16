Per què regalem roses i llibres per Sant Jordi?: la història rere la llegenda

La diada de Sant Jordi és un dels moments més esperats de l'any per als catalans. És el dia de l'amor, però també és una jornada vital per al sector editorial català, que assoleix la major part de les vendes anuals en només 24 hores. Però, d'on ve aquesta tradició? Quin és l'origen de la mítica història de dracs, cavallers i princeses que sustenta la llegenda?
La història de Sant Jordi no s'explica només a Catalunya. Al Regne Unit, per exemple, també és àmpliament coneguda. La versió catalana de la llegenda explica que Sant Jordi era un valent cavaller disposat a donar la seva vida per salvar la d'una princesa. La jove havia estat seleccionada a l'atzar per ser l'aliment d'un drac temible que assetjava un petit regne. Però el cavaller va rescatar-la de les urpes de la bèstia matant-lo amb la seva llança.
La llegenda relata que dels degotalls de sang del drac que arribaven a terra en va néixer un roser. El cavaller en va arrencar una rosa, la va entregar a la princesa i junts van viure una feliç història d'amor. La història també diu que el roser floria amb energies renovades cada abril, l'element que ajuda a entendre per què es va fixar un dia d'aquest mes com el més indicat per commemorar la gesta del cavaller.
Un conflicte religiós, l'origen de la llegenda
Però, en definitiva, la llegenda només ha donat un relat èpic a una història d'arrel religiosa. Els orígens de la festa es remunten al 23 d'abril de l'any 303 després de Crist. Aquell dia, un cavaller anomenat Jordi que dirigia un batalló sota les ordres de l'emperador romà Dioclecià va ser decapitat pels romans. El seu delicte? Negar-se a perseguir els cristians, tal com havia dictat l'emperador. El seu càstig va ser el martiri i la posterior execució.
La història d'aquest cavaller cristià es va convertir ràpidament en una cega veneració al voltant de la qual van començar a néixer històriques fantàstiques lligades a la seva figura. El culte al soldat Jordi, santificat al segle VII, va anar-se estenent pels Països Catalans de manera progressiva fins que, l'any 1456, va ser nomenat oficialment patró de Catalunya.
Roses a Palau
La festa de Sant Jordi va mantenir una enorme vitalitat durant més de 300 anys. Ja al segle XV, al voltant del Palau de la Generalitat s'organitzava una fira de roses amb motiu de la diada. Era una espècie de fira medieval dedicada als casaments. Hi anaven nuvis, promesos i matrimonis. El costum marcava que l'home havia de comprar una rosa vermella -símbol de la passió- i regalar-la a la seva esposa.
Es va proposar convertir aquesta data en una festa oficial el 1436, però fins que Sant Jordi no va ser entronitzat oficialment patró de Catalunya 20 anys després, la diada no va ser fixada amb nom propi al calendari. A principis del segle XVIII, amb la caiguda de la ciutat de Barcelona i l'arribada al tron espanyol de la monarquia borbònica, la festa va començar a perdre adeptes. No va ser fins a finals del segle XIX, amb la Renaixença, que Sant Jordi va tornar a prendre força com una jornada per reivindicar el pòsit històric i cultural de Catalunya.
La recuperació de la diada va consolidar-se a principis del segle XX gràcies a la Mancomunitat de Catalunya. En aquesta època es va fer un esforç per revitalitzar la tradició no només des del punt de vista patriòtic i sentimental, sinó també des del vessant cultural directament vinculat al sector editorial. El franquisme va condemnar Sant Jordi a tornar a una situació de semiclandestinitat, però amb la mort del dictador va recuperar la brillantor festiva que caracteritza la jornada.