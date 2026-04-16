Barcelona es prepara per un Sant Jordi amb «més parades» però sense la Rambla

Barcelona ja compta els dies per tornar a celebrar la diada de Sant Jordi. Enguany, una diada sense la presència de la Rambla i, en conseqüència, amb el trasllat de les parades d’aquest espai icònic a altres llocs de Ciutat Vella, concretament al Portal de l’Àngel, la plaça Nova i la plaça de la Catedral fins a Via Laietana. La Cambra del Llibre de Catalunya ha assegurat aquest dijous en roda de premsa que, enguany, preveuen una festa “amb molta varietat” i amb una “alta participació”, seguint la dinàmica dels darrers anys. “El nostre objectiu no és fer cap record, sinó que cada lector trobi el llibre que busca”, ha insistit el seu president, Patrici Tixis.
En total, d'acord amb les xifres esgrimides per la cambra i el gremi de llibreters de Catalunya, en tota la capital catalana hi haurà 425 parades de llibres i roses. La gran majoria, 364, seran de llibres, de les quals 257 disposaran d'un espai amb signatura de llibres. La seixantena de parades restants serà exclusivament de flors. Ara bé, cal tenir en compte que aquestes són les parades organitzades per la cambra i el gremi, motiu pel qual cal afegir a aquest recompte el centenar de parades que se situen a les portes de les llibreries. "Sant Jordi tindrà més parades que mai, més espai que mai", ha asseverat Tixis.
L'èxode de les parades de llibres i roses de la Rambla és temporal, ja que ve impulsat per les obres que s'estan duent a terme en aquests moments en aquesta via barcelonina. Ara bé, tal com ja ha deixat clar el president del Gremi de Llibreters, Èric del Arco, l'objectiu de cara l'any vinent és tornar a omplir la Rambla, sempre que els tempos de les actuacions de millora ho permetin. Mentrestant, però, Barcelona tornarà a mantenir les parades de llibres i de roses en una dotzena d'espais a set districtes de la ciutat, on destaca el creixement de trams al passeig de Sant Joan i al passeig de Lluís Companys, on es concentren sobretot parades de llibres dedicades al còmic i la literatura infantil i juvenil, així com el públic familiar.
L’oferta de les Corts també es consolida i creix amb algunes zones d’agrupació de llibreries, flors i entitats al Guinardó i Sants-Montjuïc, amb la voluntat d’esponjar i apostar per una descentralització de la jornada. Per segon any consecutiu, s’aplicarà el Pla d’Autoprotecció a la zona del Passeig de Gràcia, amb presència fixa de personal sanitari i bombers.
Sobre Mendoza i la llista de més venuts
Preguntats per les declaracions de l’escriptor barceloní Eduardo Mendoza, que va dir a principis d’aquesta setmana que Sant Jordi s’hauria de dir dia del Llibre, Tixis ha tret ferro a l’assumpte recordant que es tracta d’una festa històrica lligada amb el romanticisme i les tradicions catalanes.
“No vull entrar a valorar les seves paraules perquè tal com és ell i com ha dit després, va fer una broma, però cal tenir clar que és una festa maca que uneix moltes coses i que capgira el mapa de les vendes editorials pel que fa als llibres en català”, ha insistit. Sobre la llista de més venuts, la Cambra del Llibre de Catalunya ha explicat que aquest any també hi serà i que es publicarà a quarts de nou del vespre amb numeracions.