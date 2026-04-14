14 de abril de 2026

El Govern esmena Eduardo Mendoza: «Defensa tancada de Sant Jordi»

  L'escriptor Eduardo Mendoza a Barcelona presentant el seu nou llibre 'La intriga del funeral inconveniente'

Publicat el 14 d’abril de 2026 a les 13:10
Actualitzat el 14 d’abril de 2026 a les 13:12

El Govern ha esmenat Eduardo Mendoza i ha fet una “defensa tancada” de Sant Jordi després que l'escriptor reclamés un canvi de nom i anomenar el 23 d'abril com a “Dia del Llibre”. “No podem estar d'acord amb aquestes afirmacions”, ha dit la portaveu, Sílvia Paneque, que ha reivindicat Sant Jordi com “la festa cívica més important i més celebrada pels catalans”. En aquest sentit, ha assegurat que és una festa que “foment i projecció” de la llengua i la cultura catalana, i també dels escriptors catalans. “Fem una defensa tancada de Sant Jordi per tot el que significa com a país”, ha indicat.

 

