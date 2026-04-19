Vic, capital del formatge artesà català amb la fira Lactium

Aquest cap de setmana, Vic s'ha convertit en la capital del formatge artesà català amb la 18a edició de la fira Lactium. La ciutat ha acollit una quarantena d'artesans que, al seu temps, han ofert prop de 200 formatges per tastar i comprar al tall.
Els amants del formatge i la gastronomia s'han donat cita al parc Jaume Balmes, emplaçament que durant els dies de la mostra també ha estat escenari d'una àmplia programació d'activitats per a tots els públics i gustos relacionades amb la cultura formatgera.
A continuació, una galeria d'imatges del Lactium de Vic 2026 del fotoperiodista Oriol Clavera: