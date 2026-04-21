Les recomanacions literàries (en clau local) de les llibreries de Vic per aquest Sant Jordi

Compte enrere per a un nou Sant Jordi, una diada on els protagonistes són les roses, els llibres i, per descomptat, la llengua i la cultura catalana. Per a molts, però, és una jornada un xic estressant, ja que no saben quina lectura escollir –sigui per autoregalar-se o per regalar- entre els milers de llibres que hi ha al mercat.
Des de Nació t'ho posem fàcil i hem elaborat una llista amb una quarantena de propostes de llibres de ficció i de no-ficció per aquest Sant Jordi. A més, si no t'acabes de decidir, també t'oferim la possibilitat de conèixer més a fons l'autor o autora del llibre a través d'una cinquantena d'entrevistes que hem realitzat per a l'ocasió.
A tot plegat, Sant Jordi també és un bon moment per a promocionar el talent local, que no és pas poc a Osona i el Lluçanès. Per aquest motiu, tres llibreries de Vic –la Muntanya de Llibres, la Foster & Wallace i la Llibreria Anglada- recomanen a Osona.com alguns llibres escrits per persones vinculades al territori.
Aquesta nit passarà la guilla, d'Antoni Pladevall (Taradell, 1961)
Un recull d'una dotzena de relats per adults, molt variats, la majoria ambientats en un entorn rural en constant transformació -alguns llocs, fins i tot, sense posar-los-hi nom, podem abocar al lector a imaginar-se algun indret de la plana de Vic-, farcit d'històries atrevides que l'autor descriu amb destresa i humor.
És una recomanació de Jordi Anglada, llibreter de la Llibreria Anglada de Vic: "A una novel·la l'hi has de dedicar més temps, en canvi, els llibres de relats ens ajuden quan estem més cansats i no tenim ganes de dedicar tant esforç a la lectura. Ens agrada defensar aquest gènere".
Com les fulles, de Jaume Coll (Muntanyola, 1989)
Un llibre de poesia que ha esdevingut Premi Carles Riba 2025. Amb una habilitat retòrica exquisida, aquest recull expressa una connexió profunda amb la natura i amb un territori concret.
És una recomanació de Toni Ferron, de la llibreria Foster & Wallace de Vic: "Està bé no oblidar-se de la poesia i recomanar algun llibre d'aquest estil escrit per un autor de la comarca".
Sembla mentida, de Miqui Otero, Irene Pujadas i Jordi Puntí
Llibre col·lectiu de contes a partir del Suplement, els programa de Catalunya Ràdio, on cada setmana els oients relaten vivències i històries personals. Els autors del llibre –un dels quals és Jordi Puntí (Manlleu, 1967)- són novel·listes i, a partir d'aquestes experiències reals, n'han escrit un recull de contes curts que plasma la vida tal qual és.
Recomanació, també, del llibreter de la Foster & Wallace: "És un llibre atractiu, i pot ser una opció per aquelles persones que els costa llegir, perquè són històries curtes".
El volcà, d'Anna Dodas (Folgueroles, 1962-Montpeller, 1986)
L'actual edició reuneix els dos llibres de poesia de l'autora, Paisatge amb hivern i El volcà, a més d'una sèrie de poemes esparsos i esbossos del que hauria hagut de ser la seva obra posterior. El volcà busca desentrellar el misteri de l'ocult...
El recomana Marta Simon, llibretera de la Muntanya de Llibres de Vic: "Anna Dodas va morir molt jove, però ens ha deixat un llegat espectacular i, El Volcà, n'és un exemple molt bonic".