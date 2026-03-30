L'Hospital de Vic incorpora la cirurgia robòtica d'alta precisió

Cinc centres hospitalaris catalans -el Consorci Hospitalari de Vic, l'Hospital Universitari d'Igualada, l'Hospital Universitari de Terrassa, l'Hospital Universitari de Mataró i l'Hospital de Calella- han incorporat el sistema de cirurgia robòtica Toumai -desenvolupat a la Xina-, en el marc d'una aliança estratègica que vol millorar l'accés dels pacients a tècniques quirúrgiques avançades arreu del territori. El projecte ha permès fer una compra conjunta dels equips, amb un estalvi aproximat del 21%, i facilita que hospitals de mida mitjana puguin disposar d'una tecnologia que fins ara era més pròpia de centres terciaris. Aquesta cooperació reforça l'equitat territorial i evita desplaçaments dels pacients a grans hospitals.
L'aliança territorial ha permès que hospitals de mida mitjana incorporin innovacions quirúrgiques d'alt nivell i que els pacients puguin beneficiar-se d'aquestes tècniques sense necessitat de desplaçar-se a grans centres hospitalaris de referència. La previsió inicial dels cinc centres és superar les 1.000 intervencions anuals en el primer any d'activitat conjunta. Les primeres operacions es faran a Vic el 31 de març, mentre que Igualada i Calella s'hi afegiran a l'abril, amb una implantació progressiva a la resta de centres.
Segons Helena Vallverdú, cap territorial de cirurgia del Consorci Hospitalari de Vic, la incorporació d'aquesta tecnologia posa el centre vigatà "en un avanç tecnològic molt important i en equitat amb altres hospitals terciaris". Vallverdú destaca que el sistema permet "una cirurgia més precisa perquè elimina el tremolor i la imprecisió del moviment", fet que es tradueix en una "major seguretat i una millor recuperació per als pacients".
També ho creu el gerent del Consorci Sanitari de l'Anoia, Ignasi Riera, que destaca que el robot permet "abordar amb més seguretat cirurgies complexes amb una pràctica mínimament invasiva". Això, segons detalla, es tradueix en "intervencions més respectuoses, menys agressives i més segures per als pacients".
Els responsables dels consorcis hospitalaris posen en relleu que projectes com el de compra conjunta "reforcen l'equitat territorial". "És molt rellevant que cinc hospitals hàgim unit esforços per garantir que la millor tecnologia arribi a hospitals com els nostres. Reforça l'autonomia de gestió dels centres i permet oferir una atenció de qualitat propera i accessible a tothom independentment del seu codi postal", ha remarcat Riera.
Moviments més precisos que la mà humana
El robot no actua de manera autònoma, sinó que està controlat pel cirurgià des d'una consola dins del quiròfan. Els seus braços articulats permeten moviments més nets i precisos que la mà humana, amb una visió tridimensional ampliada que millora la identificació dels teixits i la profunditat durant la intervenció. Això suposa operacions menys invasives, menys dolor postoperatori i estades hospitalàries més curtes.
Inicialment, els cinc hospitals utilitzaran aquesta tecnologia en especialitats com la ginecologia, la urologia i la cirurgia general, amb procediments com histerectomies, prostatectomies o cirurgia digestiva. Pel que fa a les diferències amb tècniques com la laparoscòpia, la cap territorial de cirurgia del Consorci Hospitalari de Vic assenyala que la cirurgia robòtica aporta una visió 3D "nativa" i una mobilitat més gran dels instruments, que permeten accedir amb més seguretat i precisió a zones complexes.
La implantació del sistema ha comportat un procés de formació especialitzada dels professionals, que ha inclòs formació teòrica, simulació i intervencions inicials supervisades per experts. Una part d'aquesta formació s'ha fet al centre europeu de referència Orsy Academy (Bèlgica), especialitzat en cirurgia robòtica. En conjunt, el desplegament del programa als cinc hospitals implicarà la formació de més d'un centenar de professionals, entre cirurgians, anestesiòlegs, infermeria quirúrgica, personal d'esterilització i equips de suport.
El projecte ha suposat una inversió global de 12,4 milions d'euros, que inclou la compra dels cinc sistemes de cirurgia robòtica, la instal·lació, la formació dels professionals, el manteniment inicial i el subministrament del material fungible vinculat a l'activitat quirúrgica. La compra conjunta dels robots ha permès als hospitals un estalvi de prop de 22% -uns 3,5 milions d'euros- respecte a la licitació inicial.
Una tecnologia emergent
La tecnologia Toumai, desenvolupada per MedBot–MicroPort, és una plataforma emergent en cirurgia robòtica que ja s'utilitza àmpliament a Àsia i que comença a expandir-se a Europa. Els robots Toumai ja són presents en alguns centres europeus, com ara Portugal o Itàlia, i recentment s'ha incorporat a alguns hospitals catalans.
Des del punt de vista dels professionals, la incorporació del robot ha estat molt ben rebuda. "Estem tots molt contents i amb moltes ganes de desenvolupar aquesta tecnologia", assegura Helena Vallverdú, que també destaca que aquesta innovació ajudarà a retenir i atraure talent als hospitals del territori.