El CHV incorpora una nova tècnica per al tractament del glaucoma avançat

Servei d'Oftalmologia del Consorci Hospitalari de Vic ha realitzat amb èxit la primera cirurgia amb implant de la vàlvula de Paul, un procediment innovador que amplia les opcions terapèutiques per al tractament del glaucoma avançat, una malaltia ocular crònica que pot provocar una pèrdua irreversible de la visió si no es detecta i tracta a temps.
En les seves fases inicials, la malaltia no sol presentar símptomes. Habitualment, el glaucoma està relacionat amb un augment de la pressió intraocular, provocat per una dificultat en el drenatge del líquid de l'interior de l'ull. Quan el tractament amb fàrmacs o làser no és suficient o no es tolera, és necessari recórrer a la cirurgia.
En aquest context, la vàlvula de Paul representa un avanç significatiu dins la cirurgia filtrant del glaucoma. Es tracta d'un implant de drenatge que permet controlar de manera més eficaç i segura la pressió intraocular, especialment en pacients amb glaucoma complex o refractari, en què altres opcions terapèutiques poden no ser suficients.
Creixement del Servei d'Oftalmologia del CHV
La realització d'aquesta primera intervenció consolida el procés de creixement progressiu del Servei d'Oftalmologia, que en els darrers anys ha ampliat la seva activitat i el ventall de tractaments disponibles.
L'evolució ha permès incorporar noves tècniques quirúrgiques i abordar patologies oculars cada vegada més diverses, reforçant el paper del centre com a referent territorial d'Osona, el Lluçanès i el Ripollès, així com apropant una atenció oftalmològica cada cop més especialitzada sense necessitat de derivacions fora del territori.
La incorporació de la vàlvula de Paul posa en relleu el compromís del servei amb la innovació i la millora contínua de l'atenció als pacients. En els darrers anys, el servei ha anat ampliant-se i subespecialitzant-se, amb la incorporació de nous professionals que contribueixen a reforçar tant la capacitació tècnica com l'atenció humana, consolidant un equip de referència que garanteix cures oftalmològiques cada cop més especialitzades i properes a la ciutadania.
Ampliació de cartera i organització per sotsespecialitats
El Servei d'Oftalmologia del Consorci Hospitalari de Vic ha experimentat un important creixement en equip i tecnologia, ampliant la seva cartera quirúrgica.
El servei s'organitza per sotsespecialitats -oftalmologia general, retina, glaucoma, oculoplàstica i dacriologia- i ofereix una atenció integral que inclou visites d'alta resolució -amb proves diagnòstiques i consulta amb l'especialista el mateix dia- reforçant així una assistència especialitzada i de proximitat per a la població del territori.