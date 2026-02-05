Sentir-se com a casa a Hospital de la Santa Creu de Vic

Transformar l'entorn hospitalari en un espai més amable i proper per a les persones usuàries és un dels objectius principals de la Llar dels records, un lloc sentir-se com a casa a l'Hospital de la Santa Creu de Vic i que recrea un habitatge amb cuina, safareig, un taller de bricolatge, un menjador i una sala d'estar.
L'objectiu de la iniciativa és reduir la desorientació i l'angoixa de les persones amb demència o altres trastorns cognitius, millorar el seu benestar emocional, fomentar l'autonomia i incrementar la participació en activitats que contribueixin a una millor qualitat de vida durant l'estada hospitalària.
El projecte ha estat possible gràcies a la donació íntegra del premi a Millor Curtmetratge d'Acció Social –dotat amb 1.000 euros- que va rebre el cineasta osonenc Dani Feixas amb Paris 70. D'aquesta manera, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic ha pogut convertir un espai de la planta 3 en un entorn més quotidià i acollidor.
"Estic content que aquest projecte s'hagi pogut fer tant a mida pels usuaris. Una iniciativa com aquesta s'hauria de convertir en tendència per millorar l'estada de les persones grans a tots els centres", explica Dani Feixas.
"Aquesta iniciativa surt dels mateixos professionals, que busquen espais per interactuar amb les persones usuàries i que els ajudi a fer més agradable l'estada a l'hospital, que té una durada mitjana de trenta a quaranta dies", apunta la gerent del CHV-FHSC, Sara Manjón.
El president de la Fundació Hospital de la Santa Creu i alcalde de Vic, Albert Castells, ha destacat la importància d'un espai com aquest: "Dona valor a la vida, a l'acompanyament, i situa l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic com a referent a l'hora de cuidar les persones".