Rècord d'inscripcions a la 10a edició dels Premis Innovacat

Rècord històric de la 20a edició dels Premis Innovacat, que han tancat les inscripcions amb un total de 107 projectes registrats provinents d'arreu de Catalunya. De fet, aquesta és la primera edició oberta a propostes de tot el país, una iniciativa que ha tingut una acollida excepcional.
Dels 107 projectes inscrits, 24 provenen d'Osona -territori d'origen dels premis- i 83 de més d'una quarantena de pobles i ciutats catalanes. Totes les idees reflecteixen la pluralitat del teixit innovador català i incideixen en camps com la biotecnologia i la farmacèutica, la intel·ligència artificial i la tecnologia, la mobilitat sostenible, en salut i benestar, alimentació o en l'economia social i cooperativa.
Potenciar i dinamitzar el teixit econòmic i productiu d'Osona i la seva àrea d'influència -i ara també a tot el país- és el principal objectiu dels Premis Innovacat, uns reconeixements fruit d'una iniciativa publicoprivada entre set empreses de la comarca -Seidor, Benito Urban, el Grup Bon Preu, Girbau, Isern i Esbelt Group- i l'Ajuntament de Manlleu.
Els Premis Innovacat reconeixen des de 2006 el dinamisme empresarial, el talent, la creativitat, la sostenibilitat, la innovació i la implicació amb el territori. En la seva 10a edició, la convocatòria s'obre per primer cop a tot Catalunya i compta amb tres categories: Premi Osona Jove (10.000 euros), Premi Osona (25.000 euros) i Premi Catalunya (20.000 euros), amb la possibilitat d'un accèssit addicional de 5.000 eruos.