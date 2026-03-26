Una trentena d'equips d'arreu del món es reuneixen a Vic pel 43è Trofeu Internacional de Globus Mercat del Ram

Quan els globus aerostàtics comencen a sobrevolar el cel de la ciutat de Vic, significa que el Mercat del Ram ha començat. Aquest dijous s'ha donat el tret de sortida a la fira per excel·lència de la capital d'Osona amb l'inici del 43è Trofeu Internacional de Globus Mercat del Ram de Vic, on enguany ho participaran una trentena d'equips vinguts d'arreu del planeta.
Des de l'organització del concurs, Miquel Massallera, ha explicat de bon matí que el cel de la Plana és "ideal" per volar i que la previsió és que durant els dies que dura el certament -fins al diumenge 29 de març- les condicions també siguin òptimes. Des de primera hora d'aquest dijous, una trentena d'equips d'arreu del món -entre els quals hi ha França, Estats Units o Bèlgica- s'han instal·lat a la plaça Major per estendre les teles i començar a inflar els globus.
La prova més emblemàtica arribarà dissabte 28 de març i guanyarà l'equip que sobrevoli més a prop del campanar de l'Ajuntament de la ciutat. A la nit, serà el torn d'una exhibició de globus captius.
El d'aquest dijous és un vol d'exhibició que agrada als pilots perquè surten des de l'emblemàtica plaça del Mercadal. Molts dels equips opten per un enlairament pausat amb l'objectiu de gaudir de ben prop dels terrats i les teulades de la capital d'Osona i saludar els vianants. Les condicions del matí a la Plana, on molts cops hi ha boira, "són molt bones per volar", ha destacat Massallera. Com és habitual, pel trofeu del Mercat del Ram han vingut pilots i equips d'arreu del món.
Un dels participants és el gallec Antonio da Veira. És la segona vegada que participa en el trofeu i diu gaudir molt dels vols a Vic. Explica que una de les diferències amb A Coruña (Galícia) és que allà han de vigilar molt més amb el vent que els arriba des del mar. Da Veira detalla que durant aquests dies aprofitaran per conèixer la zona i visitar el Mercat del Ram.
El d'enguany serà un Mercat del Ram atípic, ja que estarà marcat per l'absència de pocs i vaques a conseqüència del context sanitari que afecta el sector. Tot i que la normativa permetria la presència de bestiar boví i porcí, finalment l'organització va decidir que no n'hi hauria. De fet, la decisió es va prendre de manera "consensuada" amb el sector "per responsabilitat sanitària" i per evitar riscos davant la pesta porcina africana i la dermatosi nodular.
Tot i l'absència de porcs i vaques, el Mercat del Ram mantindrà bona part de les activitats habituals i la presència d'altres animals, com cavalls, rucs, ovelles, conills o aviram. Entre les propostes destacades hi haurà el concurs morfològic d'ovella ripollesa, demostracions de gos d'atura català i de gossos de ramat, o els espais dedicats als animals de granja pensats especialment per al públic familiar.