Èxit de visitants al Mercat del Ram de Vic tot i l'absència de porcs i vaques

El Mercat del Ram de Vic ha acomiadat una nova edició d'èxit, que ha tancat amb prop de 125.000 visitants, malgrat una l'absència per precaució sanitària de bestiar boví i porcí, que no s’ha exposat.. Des del consistori fan una valoració molt positiva del cap de setmana i celebren haver mantingut el volum de públic en un context complicat per al sector: “Estem molt contents de l’impacte del Mercat”, ha destacat Biet Piella, regidora de Cultura.
Malgrat la falta de porcs i vaques, la fira ha mantingut la presència del sector amb formats alternatius com l'ús de panells informatius sobre races bovines i porcines, tastos de producte i activitats com el concurs de canals porcines. Piella ha volgut agrair especialment el compromís dels ramaders en aquest context, que “han volgut ser-hi, quan podien haver dit que no”. Tot i aquestes limitacions de bestiar, el Mercat ha ofert una àmplia representació ramadera amb cavalls, poltres, animals de granja i el concurs morfològic d’ovella ripollesa, que aquest any ha arribat a la cinquena edició.
El balanç econòmic és molt positiu, ja que l'organització calcula que l'impacte positiu serà d'uns 15 milions d'euros a la comarca d'Osona, amb una despesa mitjana d’uns 90 euros per visitant. El benefici s'explica, en part, per l'aportació de l'espai industrial, ubicat també al recinte firal, amb prop de 150 expositors i unes 300 empreses participants.
Nous reclams per al públic jove
La fira continua apostant per renovar-se i connectar amb noves generacions. Un dels principals atractius d’enguany ha estat la competició de carretons elevadors, sota el lema "els toros tornen a Vic", una proposta que ha despertat molta expectació i participació en la seva primera edició. Enric Rubio, impulsor de la iniciativa, ha explicat que es tracta d'un concurs amb proves d'habilitat, precisió i velocitat entre treballadors del sector logístic.
Canvis d’última hora pel vent
El vent també ha condicionat la jornada de diumenge, obligant a traslladar alguns actes. És el cas de la diada castellera amb els Sagals d’Osona, els Castellers de Sabadell i els Castellers de Barcelona, que finalment s’ha hagut de celebrar al local d’assaig dels Sagals i no a la plaça Major com estava previst.