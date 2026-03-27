Vic es converteix en epicentre de la bioeconomia catalana amb el Congrés BIT

Vic ha acollit una nova edició –la 5a- del Congrés BIT, una cita que es consolida com a espai de referència per avançar en la implementació real de la bioeconomia a Catalunya. Enguany s'ha celebrat els dies 25 i 26 de març com a prèvia del Mercat del Ram i s'ha estructurat en dues jornades temàtiques dedicades al sector agroalimentari i al sector forestal reunint professionals, empreses i institucions amb l'objectiu d'abordar els reptes que presenten aquests àmbits econòmics des d'una mirada aplicada al territori.
La cita ha posat èmfasi en el fet que Catalunya arriba preparada al nou marc europeu amb una estratègia pròpia alineada i un pla d'acció en desplegament que connecta sectors i impulsa projectes concrets.
El BIT compta amb pla implicació del Centre BETA de la UVic-UCC, la Diputació de Barcelona, el BioHub Catalunya i el Clúster de la Bioenergia Catalunya amb l'objectiu de continuar impulsant la bioeconomia des del coneixement, la innovació i el treball conjunt del territori.
El BIT Agro, dedicat a la bioeconomia agroalimentària, ha reunit 120 professionals i ha posat el focus en els principals reptes per accelerar la seva implementació a través de tres blocs de debat en el marc legal i regulatori, l'acceptació social i la viabilitat dels projectes.
Carme Sáez, directora del Congrés BIT, destaca que una de les conclusions de la jornada és la necessitat d'abordar aquests reptes des d'una mirada sistèmica: "Tenim moltes normatives (residus, aigua, energia, territori o medi ambient) i totes han de tenir una finalitat en comú: aprofitar els recursos per convertir-los en nous productes. Necessitem una visió global, per poder avançar".
Pel que fa al BIT Forest, la jornada dedicada al sector forestal, ha comptat amb 140 participants i ha posat el focus en el paper clau del bosc com a recurs estratègic per impulsar el desenvolupament econòmic, la sostenibilitat i l'equilibri territorial. "El bosc és una infraestructura de país, igual d'essencial que la digital, la sanitària o l'energètica, i la manera com el gestionem determinarà la nostra capacitat per afrontar els reptes de futur", remarca Raquel Sánchez, directora dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
Entre les conclusions, s'ha evidenciat que el futur del sector forestal implica millorar la rendibilitat de la gestió forestal, la mecanització de les intervencions al bosc, revertir l'abandonament, incorporar més mà d'obra i adaptar-se als nous escenaris del canvi global, així com per reforçar la coordinació entre administracions, sector i territori.
Al mateix temps, en el marc del BIT Forest, s'ha incorporat una sessió en línia centrada en l'activació d'ecosistemes locals d'innovació vinculats a la fusta, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. La sessió ha posat el focus en la necessitat de connectar els diferents agents del territori, propietaris forestals, empreses, centres tecnològics i administració, per avançar cap a models més coordinats i amb capacitat real de generar activitat econòmica.
El Congrés BIT es reafirma com un espai clau per compartir coneixement, generar aliances i avançar en la implementació de la bioeconomia i evidencia el paper clau del sistema de recerca i innovació, amb el Centre Tecnològic BETA i la UVic-UCC com a actors destacats en projectes europeus i en la transferència de coneixement al territori.