Així sona «Virolai», el nou senzill d'Obeses

El grup osonenc Obeses acaba de publicar una particular versió farcida d'èpica i metall del Virolai, un dels tresors del patrimoni sonor català, 146 anys després de la seva creació. Jacint Verdaguer va escriure aquest himne l'any 1880, un text dedicat a la Mare de Déu de Montserrat amb motiu de la celebració del mil·lenari de la troballa de la imatge. A partir del poema de Verdaguer, es va organitzar un concurs de composició que va guanyar Josep Rodoreda, i d'aquí en va néixer un dels himnes de la cultura catalana.
Ara, Obeses l'ha versionat introduint instruments moderns, encara que el diàleg amb la tradició eclesiàstica no s'ha perdut: hi apareix la sonoritat de l'orgue, tocs de campanes i la dolçor de la Coral Canigó, sota direcció de l'osonenc Jofre Bardolet, interpretant l'arranjament coral.
La peça s'acompanya d'un videoclip obra de Víctor Rubio (Acid Factory) on es mostra un dia d'experiències montserratines d'obligat compliment quan es visita aquesta muntanya màgica: des de l'ascens amb l'aeri de Montserrat, un tast de formatges i mel, la visita de rigor a la Moreneta fins a l'encesa d'un llantió.
El Virolai d'Obeses arriba un mes després que el grup osonenc publiqués Pols a l'era, una peça de metall extrem contra la degradació del territori i en defensa de la pagesia. I és que aquest 2026, Obeses publicarà la segona part de l'ai al cor, el seu sisè disc d'estudi –la primera part, Sístole, es va publicar el 2024-. Enguany, amb la publicació de Diàstole, veuran la llum totes les peces que configuren el disc considerat "el més ambiciós de la banda".
La gira s'estrenarà el 16 de maig a la sala La Canal de Tona amb les entrades gairebé exhaurides.