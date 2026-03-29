Vic tanca l'edició 2026 del b amb èxit de visitants tot i haver estat una edició atípica per l'absència de vaques i porcs a causa de les crisis sanitàries animals de la pesta porcina africana i la dermatosi nodular contagiosa.
La fira per excel·lència de la capital d'Osona ha acollit un total de 125.000 visitants i deixa 15 milions d'euros a la comarca, amb nous reclams per atraure públic jove. No hi han faltat activitats com l'exposició de maquinària agrícola, concursos ramaders o les propostes divulgatives com La Casa de Pagès o un mercat amb productes de proximitat. Tampoc les propostes relacionades amb la cultura popular del territori i les tradicions arrelades a la terra, com el Mercat de Palmes i Palmons a la plaça Major o el Concurs de Pintura Ràpida.
A continuació, les millors imatges del Mercat del Ram de Vic 2026 captades pel fotògraf Oriol Clavera: