Unió de Pagesos es mobilitza a Gurb contra la baixada del preu de la llet

Un grup de ramaders s'ha mobilitzat aquest dilluns davant la central de Pascual a Gurb per denunciar la baixada del preu de la llet que la indústria preveu aplicar en la renovació dels contractes a partir de l'1 d'abril.
Unió de Pagesos alerta que les empreses plantegen rebaixes d'entre 5 i 6 cèntims per litre -en alguns casos poden arribar fins als 8 o 10-, una reducció que situaria el sector per sota dels costos de producció. El ramader Pau Berners, de Caldes de Malavella, adverteix que no hi ha cap motiu que ho justifiqui i alerta que seria "una nova estocada" per a un sector molt tensionat. "No podem treballar per sobreviure", lamenta. El sindicat situa el preu viable per sobre dels 51 cèntims per litre.
Els productors denuncien que la pressió de la indústria ja es comença a materialitzar. "Portem una temporada que les indústries lleteres estan intentant abaixar-nos el preu i ara ja comença a fer-se efectiu", explica Berners. El sindicat Unió de Pagesos assegura que algunes empreses ja han aplicat retallades de fins a 5 cèntims per litre, mentre que altres grans grups pressionen per fer rebaixes de fins a 10 cèntims, arrossegant la resta del sector.
Tot plegat, expliquen, en un context d'augment dels costos de producció. Els ramaders alerten que l'encariment dels fertilitzants i de l'energia per la situació geopolítica internacional contrasta amb la decisió de la indústria de reduir el preu en origen. "Tot és més car i la resposta és abaixar-nos el preu", critiquen.
Els afectats asseguren que aquestes rebaixes els abocarien a treballar per sota del cost de producció, que situen al voltant dels 46 cèntims per litre. "Això és una sagnia: perdem milers d'euros que hem de posar de la nostra butxaca", denuncia Berners, i lamenta que es tracta d'una situació recurrent des de fa dècades i que ha provocat la desaparició de moltes explotacions.
A més, acusen la indústria d'incomplir la llei de la cadena alimentària, imposant contractes sense marge de negociació i amb terminis que no respecten la normativa. "Ens han portat contractes fa una setmana, quan s'han de negociar amb 15 dies de marge", critica Jordi Cros, membre de l'executiva del sector de boví de llet d'Unió de Pagesos. Segons diu, les ofertes inclouen retallades d'entre 6 i 8 cèntims per litre "sense cap marge de maniobra".
Cros lamenta que aquesta situació trenca "una etapa d'estabilitat" que havia permès a moltes granges recuperar-se i fer inversions. "Ara tornem a èpoques passades per la imposició i l'abús de poder de la indústria", assegura. També adverteix que el marge per negociar és molt limitat i que, si no hi ha canvis, el sector es veurà abocat a noves mobilitzacions.
Els ramaders també denuncien pràctiques de pressió sobre el mercat, com la importació de llet a baix preu o l'ús de mercats de subhasta per forçar una davallada dels preus.
Davant d'aquesta situació, reclamen mantenir els preus actuals i establir un marc de negociació real. "No podem treballar ni per sota de costos ni només per sobreviure; necessitem marges de benefici", subratlla Cros, que situa el llindar mínim en els 50 cèntims per litre.
La sobirania alimentària, en risc
Unió de Pagesos alerta que la continuïtat d'aquestes pràctiques posa en risc la viabilitat del sector i la sobirania alimentària. Actualment, asseguren, Catalunya ja no cobreix tota la seva demanda de llet i, si es manté aquesta tendència, la dependència exterior podria augmentar encara més. Per això, el sindicat fa una crida a l'administració perquè reforci els controls i garanteixi el compliment de la normativa.