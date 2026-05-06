Llargues cues des de les sis del matí a la Fira de Montjuïc pel procés de regularització

La Fira de Montjuïc s'ha convertit aquest divendres en un dels epicentres del procés de regularització de migrants impulsat pel govern espanyol. En aquests moments, prop de dues-centes persones fan cua per engegar el procediment, alguns des de les sis del matí, tal com han detallat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). El pavelló 2 del recinte ha obert les portes a les deu del matí per agilitzar aquests tràmits i destensar les oficines de la capital catalana, on ja s'han registrat llargues cues des del tret de sortida d'aquesta iniciativa. Les persones interessades poden demanar hora i franja horària per tramitar la regularització, a més de demanar informació sobre tot el procés.
Aquest dimecres el recinte firal ha obert a les deu del matí, però es preveu que l'horari s'ampliï de cara a demà. En concret, l'Ajuntament indica que l'horari serà de 8 a 22 hores. L'objectiu de l'habilitació d'aquest espai, tal com va explicar la tinent d'alcaldia Raquel Gil, és "desescalar" el servei de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i "guanyar en qualitat d'espera i atenció".
A més, des de la setmana que ve s'iniciarà el procés de regularització per als residents a Barcelona, però que no hi estan empadronats. Aquesta tramitació també es realitzarà a la Fira de Montjuïc, on hauran d'aportar documentació sobre la seva continuïtat a la capital catalana. Els horaris en què es podrà dur a terme aquest procediment seran els mateixos que aquesta setmana, entre les vuit del matí i les deu de la nit.
Gairebé 100.000 volants d'empadronament
Des del consistori barceloní també destaquen que ja han expedit 94.000 volants d'empadronament des que va començar el procés de sol·licituds, el 16 d'abril. La xifra de certificats d'empadronament suposa un augment del 40% durant el primer trimestre del 2026 respecte al mateix període de l'any passat. L'Ajuntament, a més, també ha emès 17.000 informes de vulnerabilitat, dels quals 10.000 s'han descarregat de forma telemàtica, i uns 7.000 presencialment. Cal tenir en compte que 10.000 s'han descarregat de forma telemàtica, i uns 7.000 presencialment.
L'Ajuntament havia habilitat quatre espais de suport a la regularització de migrants. L'últim es va activar el 28 d'abril al carrer Miquel Bleach, al barri d'Hostafrancs. Aquest espai se sumava als tres que ja funcionaven des de la setmana anterior: el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) del carrer Tarragona, i les dues OAC de Sant Miquel i la Monumental. Tal com relata la tinent d'alcaldia, però, l'objectiu del govern municipal és que, a partir del 15 de maig, els tràmits se centralitzin entre la Fira de Montjuïc, a la SAIER del carrer Tarragona, i a l'oficina del carrer Miquel Bleach. Així, s'alliberarien les dues OAC per fer els seus tràmits ordinaris.
Crítiques dels Comuns
El grup municipal de BComú ha criticat que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no ha activat recursos per a la regularització de persones migrants "fins que les cues quilomètriques han arribat al seu despatx". En una atenció als mitjans aquest dimecres des de la Fira de Montjuïc de la ciutat, la regidora Jess González ha afirmat que l'Ajuntament "arriba tard i malament".
La dirigent de BComú ha tornat a reclamar una finestreta única per al procés de regularització, celeritat en les cites i condicions humanes. A més, González ha advertit que la cita prèvia per a l'històric del padró -el document que acredita l'antiguitat i la residència- té llista d'espera fins al setembre. "Hi ha molt marge de millora", ha constatat la regidora.