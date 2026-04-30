Detenen a Vic dos membres d'un grup criminal que suplantava identitats per adquirir la nacionalitat espanyola

La policia ha detingut a Vic dos homes en el marc de l'operació 'Fugax', i ha desarticulat un grup criminal que cometia falsedats documentals per adquirir la nacionalitat espanyola. L'organització suplantava identitats a través dels exàmens DELE, que cal superar obligatòriament per als tràmits d'estrangeria. La Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Navarra havia detectat pràctiques fraudulentes en els exàmens. La investigació va portar la Policia fins a Vic, on van detenir dos membres de la banda pels delictes de falsedat documental, usurpació d'estat civil i pertinença a grup criminal. Hi ha una tercera persona investigada, resident a les Balears. El quart investigat resideix fora d'Espanya i la Policia l'està buscant.
Segons una nota de premsa, els dos detinguts a Vic eren els qui es presentaven als exàmens DELE, en comptes de les dues persones realment inscrites, presumiblement mitjançant alguna contraprestació econòmica. Així, facilitaven l'obtenció de la certificació de l'institut Cervantes en castellà, que és un requisit imprescindible per a l'obtenció de la nacionalitat
Les dues persones detingudes s'identificaven a l'examen amb una documentació o bé falsificada o bé original. En el primer supòsit, farien constar les dades de la persona interessada a superar l'examen, canviant la fotografia del document. En el segon supòsit, el membre del grup criminal seria compatriota de l'aspirant i portaria la seva documentació original aprofitant la semblança física entre totes dues persones, tal com ha explicat el cos policial.
Al febrer, dos dels presumptes autors dels fets van suplantar la identitat de dues persones a l'examen. Van comparèixer a les seus de Pamplona presentant passaports i targetes d'identificació falses, fet que va aixecar les sospites del personal que controla els accessos de l'alumnat. Els investigadors van posar les imatges obtingudes a disposició de la Policia científica, que ha acabat identificat els presumptes autors dels fets.