12 de maig de 2026

Un home en estat greu per intoxicació de monòxid de carboni a Prats de Lluçanès

Publicat el 12 de maig de 2026 a les 13:56
Actualitzat el 12 de maig de 2026 a les 14:16

Un home ha estat traslladat a l'Hospital Moisès Broggi a Sant Joan Despí en estat greu a causa d'una intoxicació per monòxid de carboni a Prats de Lluçanès.

En concret, els fets han tingut lloc aquest migdia de dimarts pels volts de dos quarts d'una, quan un treballador s'ha indisposat en un garatge on un generador que ha fet mala combustió, segons apunten les primeres informacions dels Bombers, que han acudit al lloc per inspeccionar el recinte, on han detectat acumulació de gasos.

Dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès l'home que, finalment, ha estat traslladat al centre hospitalari en estat greu. Els Bombers han ventilat l'espai fins que les lectures de monòxid han resultat negatives.

 

