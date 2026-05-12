Vaga d'educació: els docents d'Osona tallen la C-17 a Malla

Aquest dimarts, els docents han convocat una nova jornada de vaga a tot Catalunya que arribarà al seu punt àlgid al migdia, quan hi ha prevista una manifestació massiva al centre de Barcelona.

Els mestres i professors han iniciat el dia amb talls de carretera des de primera hora del matí, com en el cas d'Osona, on els docents han tallat durant una estona la C-17 a Malla provocant diversos quilòmetres de retencions.

La d'avui és la primera mobilització del nou cicle d'aturades convocades per USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical. En el cas de la Catalunya Central, les mobilitzacions continuaran dijous 14 de maig.

Els manifestants protesten contra les conselleres d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon. Entre les pancartes de la protesta es poden llegir missatges com "Estem cremades" i "Més recursos socials i menys policials", i també s'han sentit càntics com "Menys policia, més educació".

Tall a Osona! #VagaEducació
🔥🟡🔴⚫🔥 pic.twitter.com/l7hJw2HNHX
— CGT Ensenyament Catalunya Central (@cgtense) May 12, 2026