Acord PSC-Comuns pels pressupostos de la Generalitat 2026: aquestes són les mesures per Osona

PSC i Comuns han arribat a un acord pels pressupostos de la Generalitat 2026, que inclouen actuacions per Osona en matèria de salut ambiental, educació o habitatge.
A la comarca, el pacte preveu impulsar el Pla de Qualitat de l'Aire de la Plana de Vic, una mesura clau per reduir els alts nivells de contaminants que pateix el territori, d'origen multifactorial.
Els pressupostos que han pactat PSC i Comuns també inclouen l'impuls de la construcció de la nova escola del Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer amb una inversió prevista de 4 milions d'euros. Recordem que l'edifici que acull el centre fa més de 30 anys que pateix un problema d'aluminosi.
Tanmateix, l'acord preveu un pla de millora de la xarxa d'autobusos amb 21 milions d'euros que es destinaran a cobrir la demanda insatisfeta, reforçar les línies amb saturació de passatgers i millorar la connectivitat dels municipis petits, amb especial atenció a les connexions interurbanes estratègiques com l'eix transversal Girona-Vic-Manresa-Lleida, tal com expliquen els Comuns.
Habitatge, un repte de país
Entre les mesures acordades, en destaquen les que fan referència a l'habitatge. D'aquesta manera, l'acord inclou la limitació de les compres especulatives i mesures com arribar als 1.250 milions d'euros de recursos propis per a polítiques d'habitatge que aniran destinats a incrementar el parc públic, doblar els ajuts al lloguer fins a cobrir el 25% de les famílies llogateres, i la convocatòria del pla de barris del 2026 amb una dotació de 400 milions d'euros.