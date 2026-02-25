ERC i Junts denuncien al Parlament els impagaments del Govern amb la Mancomunitat del Lluçanès

ERC i Junts porten al Parlament de Catalunya una proposta conjunta per a reclamar que el Govern compleixi amb el finançament de la Mancomunitat de municipis del Lluçanès, tal com preveu la llei aprovada per la cambra el 2023, any de creació de la nova comarca.
La normativa preveu una assignació anual per a la Mancomunitat, l'organisme de governança provisional del Lluçanès fins a la constitució del Consell Comarcal l'any 2027. Ara bé, segons denuncien ERC i Junts, l'assignació no es va atorgar el 2024.
Ambdues formacions consideren que el pagament "essencial per assegurar la viabilitat del procés de constitució de la nova comarca" i porten al Parlament l'incompliment del Govern.
En un comunicat, els republicans remarquen que "no només volen garantir el pagament d'enguany i els futurs, sinó també poder fer efectiu el del 2024", que no es va executar.
La proposta d'ERC i Junts s'ha registrat a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, de manera que la cambra catalana votarà el text d'aquí a unes setmanes.