Roda de Ter destinarà 103.500 euros a entitats i associacions de veïns del municipi

El ple de l'Ajuntament de Roda de Ter corresponent al mes de gener de 2026 ha donat llum verda al Pla Estratègic de Subvencions pels exercicis 2026 i 2027, un document defineix els criteris, objectius i línies d'actuació dels ajuts atorgats pel consistori.
El programa dona cobertura a una seixantena d'entitats municipals i associacions de veïns amb una dotació aproximada de 103.500 euros. Aquests cal sumar una aportació de 72.000 euros per a donar suport a diverses fundacions -com Can Planoles, el Museu de l'Esquerda i la Fundació Miquel Martí i Pol-, a més d'un suport extraordinari a entitats esportives que participin en competicions estatals o d'àmbit europeu.
El pla reforça el paper del teixit associatiu, que l'alcalde de Roda, Toni Mas, va definir com "un tret identitari del nostre poble", tot subratllant que "l'Ajuntament fa una aposta pel suport a les subvencions a les entitats, per un import total de 103.500 euros, repartits entre una seixantena d'entitats".
Des de l'oposició, Ara Roda va criticar que regularitzar les subvencions "és complicar-ho" a nivell de tramitació. En la mateixa línia, Junts Roda de Ter va apuntar que el que cal és "disminuir la burocràcia que ofega les entitats", mentre que des de Rodem van remarcar que "aquests recursos continuen sent insuficients".
El punt es va aprovar amb els vots a favor d'ERC, IPR i Sumem per Roda, i les sis abstencions d'Ara Roda, Junts Roda de Ter i Rodem.