Relleu a la CUP Vic: Carla Dinarès plega i la substitueix Arnau Comajoan

Canvis a la bancada cupaire a l'Ajuntament de Vic. La portaveu de la formació anticapitalista a la capital d'Osona, Carla Dinarès, deixarà el càrrec en el ple del pròxim mes de març. La substituirà Arnau Comajoan, número cinc a la llista de la CUP Vic a les eleccions municipals del 2023.
Dinarès va entrar per primer cop al consistori vigatà com a regidora l'any 2019, quan anava de número 3 a la llista cupaire encapçalada per Joan Coma Roura. Va repetir el 2023, però en aquella ocasió com a cap de llista de la candidatura de la CUP Vic.
La portaveu cupaire ha exercit com a càrrec electe durant gairebé set anys i, tot i que el codi ètic de la CUP permet ostentar un càrrec institucional un màxim de vuit anys, Dinarès ha decidit fer un pas al costat: "Conjuntament amb l'assemblea de la CUP Vic, ha decidit que ha complert el seu cicle i que ara mateix el més convenient és un relleu al grup municipal que aporti noves cares i noves energies per acabar el mandat amb força", explica la formació en un comunicat.
Qui substituirà Dinarès és Arnau Comajoan, número cinc de la candidatura de la CUP Vic a les eleccions municipals del 2023. Comajoan és enginyer civil, especialitzat en mobilitat. Va iniciar la seva militància a l'Esquerra Independentista d'Osona fa 13 anys i participa activament en el moviment ecologista. Durant els darrers anys ha participat en les dinàmiques de la CUP, "cosa que li permetrà assumir la tasca de regidor de la ciutat de Vic amb totes les garanties", diuen des de la formació.