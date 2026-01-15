Aquest dijous s'ha celebrat al jutjat de Vic la compareixença de conciliació derivada de la sol·licitud presentada pels serveis jurídics de la CUP arran d'una publicació de Josep Anglada a la xarxa social X del febrer de 2025, on propinava insults masclistes a la regidora de la CUP Vic, Carla Dinarès.
En un comunicat, els cupaires expliquen que, en el marc de la conciliació entre les parts, el regidor i portaveu de Som Identitaris ha reconegut l'autoria de la publicació i ha estat obligat jurídicament a fer una retractació pública a través del mateix mitjà, "reconeixent el caràcter injuriós i masclista dels insults, per tal d'evitar enfrontar-se a un procediment penal".
Al mateix temps, Anglada haurà de satisfer una quantitat simbòlica d'un euro "subratllant que aquest tipus d'expressions no queden emprades per la llibertat d'expressió i tenen conseqüències". Des de la CUP remarquen que "el fet que la retractació per part d'Anglada de les seves paraules, amb el reconeixement del seu caràcter injuriós i masclista, ha hagut d'arribar per vial judicial i no a instància de l'Ajuntament de Vic".
En aquesta línia, recorden que el govern municipal -format per Junts i Ara Vic- va tombar una moció de reprovació a Josep Anglada pels insults masclistes a Dinarès el ple del consistori vigatà del mes de març de 2025.
Al mateix temps, els cupaires diuen que l'alcalde, Albert Castells, no va accedir al fet que l'ens es presentés com a acusació particular en la querella presentada per Dinarès el passat mes de març "i ha mantingut un paper extremadament tebi en els successius episodis de violència ambiental d'Anglada".
En el comunicat valoren "positivament" el resultat com a "un pas més en la lluita contra el masclisme i els discursos d'odi a les institucions i a les xarxes socials" i es reafirmen "en el compromís de defensar l'honor, la dignitat i els drets de les dones davant de qualsevol atac". Finalment, els cupaires remarquen que aquest desenllaç és un pas més "dins d'una lluita més àmplia contra l'extrema dreta en auge més recentment".