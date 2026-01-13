El ple de Vic desestima la petició de consulta popular plantejada per la Plataforma CAP-Caputxins

L'Ajuntament de Vic ha celebrat aquest dilluns el primer ple de l'any 2026. Entre els punts de l'ordre del dia en destaca la inadmissió a tràmit de la petició de consulta popular presentada per la Plataforma CAP-Caputxins. La proposta de l'entitat -que tindria un àmbit de participació ciutadana pels barris dels Caputxins, La Calle, l'Horta Vermella i Sant Llàtzer-Quatre Estacions- és que el CAP Osona i el CAP Vic Nord, actualment a la Divina Pastora, sigui reformat i modernitzat amb l'objectiu que continuï funcionant com a Centre d'Atenció Primària de proximitat.
L'alcalde vigatà, Albert Castells, explica que els informes jurídics plantegen que és competència de la Generalitat de Catalunya la realització de la consulta. Amb tot, els partits de l'oposició han carregat contra l'equip de govern -format per Junts i Ara Vic- i el PSC, que també ha votat a favor de desestimar la proposta: "Ens agradaria que es fes la consulta, però subscrivim que les competències són del Departament de Salut". Tanmateix, els socialistes creuen que la pregunta hauria d'estar plantejada d'una altra manera i voldrien que poguessin votar el conjunt dels vigatans i vigatanes.
La consulta popular no seria vinculant i seria un instrument més per a conèixer l'opinió de la ciutadania en relació amb el trasllat del CAP Vic Nord a l'antic solar del Mercat Municipal i el futur de l'edifici de l'Ambulatori, propietat de l'Estat. Precisament, els grups de l'oposició han recordat que, el passat cap de setmana, Moià va fer una acció semblant per a preguntar al veïnat del municipi sobre la construcció d'una planta de biogàs i l'ampliació de l'escorxador.
"És una qüestió de voluntat política"
ERC ha votat en contra de no admetre a tràmit la proposta de la Plataforma. Creuen que hi ha "incapacitat de diàleg i negociadora" per part del govern municipal, que "ha portat a la confrontació entre el consistori i una part important de la població". Els republicans diuen que, més enllà de les interpretacions jurídiques, darrere la decisió hi ha "un clar caire polític". "Els temes relacionats amb la Sanitat són competència del Departament de Salut, però és competència municipal decidir quins espais cedim per dur a terme els serveis públics", diuen. "És un retrocés del govern en defensa del dret de participació", sentencien des de la bancada republicana.
Des de la CUP admeten que el consistori podria no estar d'acord amb la pregunta que planteja la consulta o podria incidir en el fet de quin sector de població podria votar-hi, però acusen l'equip de govern de "submisos" i de "tirar endavant la proposa de Salut" sense escoltar la ciutadania. "L'Ajuntament ha de tenir veu" per decidir, per exemple, a on s'ubica el nou CAP, diuen els cupaires, tot reiterant que "fer una consulta és qüestió de voluntat política".
Som Identitaris diuen que "hauria d'haver estat una decisió política i menys jurídica", mentre que des de Vic En Comú Podem creuen que la votació també té a veure amb "com entenem la participació ciutadana i el valor real que li donem". "La consulta només demana opinar i forma part de l'interès municipal i dels vigatans i les vigatanes", remarquen els comuns: "Avui es desestima una manera d'entendre la ciutat".
El govern es defensa
El portaveu d'Ara Vic, Xavier Farres, remarca que l'equip de govern s'empara en els informes dels serveis jurídics de l'Ajuntament i creu que "estem tirant pantalles enrere", ja que la cessió dels terrenys pel nou CAP ja es va aprovar en sessió plenària el mes de juliol.
Per la seva banda, Albert Castells demana a l'oposició que "actuï amb responsabilitat i no confonguin a la ciutadania". En aquesta línia, el batlle vigatà insisteix que, durant aquest mandat, ha parlat moltes vegades amb la Plataforma CAP-Caputxins i els veïns del barri. "Convido a tothom a continuar-ne parlant", reitera Castells.
Al mateix temps, remarca que "si la justícia diu que hem d'admetre a tràmit la consulta, ho farem", però de moment, pregunta, "què fem amb els informes jurídics en contra? Prevariquem i cometem un delicte?".
Finalment, Junts, Ara Vic i PSC han votat a favor de desestimar a tràmit la consulta popular, mentre que ERC, CUP, SOMI i VECP hi han votat en contra.