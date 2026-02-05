La plaça Major de Vic, epicentre del Dijous Llarder

Com ja és tradició, la plaça Major de Vic acollirà un any més el Dijous Llarder, un esdeveniment que s'ha consolidat a la ciutat i s'ha convertit en un referent a nivell de país. Aquest 2026 s'escau el 12 de febrer i, de nou, s'oferirà una programació gastronòmica i cultural àmplia i de qualitat amb propostes com concursos, tallers, música en directe, activitats divulgatives o un avançament de la nova fira de la capital d'Osona, La Mocadera, que reivindicarà l'embotit artesà català, la tradició xarcutera del territori i els oficis vinculats a la matança del porc.
Els productes de proximitat són els grans protagonistes de la jornada i, entre les novetats d'enguany, en destaca que es rostiran més porcs -tots de raça Duroc i criats a Osona-: l'any passat en van ser quatre, mentre que aquest 2026 en seran sis.
La tradicional festivitat arrencarà de bon matí amb les primeres cues per començar el dia amb un deliciós entrepà de botifarra, cansalada, truita amb bacallà, botifarra negre de Fussimanya o botifarra d'ou de Can Codina de Taradell, una oferta gastronòmica que s'oferirà també per dinar i sopar, mentre que de postres el col·lectiu Taula Dolça prepararà un xuixo a la brasa farcit de xocolata.
Si el temps acompanya, la previsió d'Osona Cuina -col·lectiu que organitza la celebració amb el suport de l'Ajuntament de Vic- preveu vendre uns 8.000 entrepans, una xifra superior a la passada edició -en van ser uns 6.500-, amb una àmplia participació. "És difícil fer una previsió, no sabem quanta gent vindrà, si farà bon temps... aquest any hi haurà més porcs, intentarem que no se'ns acabi res", apunta Eduard Aliberch, president d'Osona Cuina.
"El Dijous Llarder és un esdeveniment únic que ens promociona com a ciutat i ens situa com a referent gastronòmic al país", destaca Anna Alemany, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic. Prova d'això és que, any rere any, la capital d'Osona rep centenars de visitants d'arreu de Catalunya: "La gastronomia al voltant del porc és un atractiu turístic més de la nostra ciutat i el Dijous Llarder és patrimoni social, cultural, històric i òbviament gastronòmic", afegeix la regidora.
Hi haurà ampliació.