La delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, ha detallat aquest dimarts les principals inversions previstes a la vegueria en el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026. Entre les actuacions destacades hi ha les inversions en centres sanitaris, la millora del col·lector de salmorres, obres en carreteres, equipaments residencials i educatius, així com ajuts directes a diversos municipis.
La delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, ha presentat aquest dimarts les principals inversions que el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 preveu per a la vegueria. Segons ha explicat, els comptes han estat elaborats amb la voluntat de donar resposta a les demandes traslladades pel territori durant els darrers anys.
El projecte pressupostari contempla una despesa global de 49.162 milions d'euros per al conjunt de la Generalitat, amb un increment del 22,8% respecte al darrer pressupost aprovat, el del 2023, i del 10,3% respecte als comptes utilitzats el 2025.
Més de 50 milions per al col·lector de salmorres fins al 2029
Entre les inversions més destacades a la Catalunya Central hi ha les vinculades al col·lector de salmorres. El pressupost del 2026 preveu destinar-hi 19,6 milions d'euros, dins d'una inversió global que arribarà als 50,3 milions fins al 2029.
També s'hi inclouen 8 milions d'euros per a les obres d'ampliació de l'abastament i elevació d'aigua, una actuació que acumularà una inversió de 26,5 milions d'euros fins al 2029.
Inversions en hospitals i centres sanitaris
L'àmbit sanitari concentra una part important dels recursos previstos. Els pressupostos destinen 9,2 milions d'euros a hospitals i centres d'atenció primària de la vegueria.
D'aquesta quantitat, 4,3 milions es dedicaran a la remodelació i reposició de l'Hospital General de Vic, mentre que 2,4 milions es destinaran a inversions a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. També es preveuen 1,5 milions per al CAP El Remei de Vic. A més, hi haurà actuacions de millora als CAP de Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Balsareny i Vallcebre.
Paral·lelament, l'Hospital Sant Bernabé de Berga rebrà 3,1 milions d'euros per a actuacions de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica.
Centres educatius i instal·lacions energètiques
Els comptes inclouen 2,8 milions d'euros per a obres d'ampliació i millora de centres educatius. La principal actuació serà l'ampliació de l'Institut Escola Castellterçol, amb 1,8 milions d'euros.
La resta es destinarà a remodelacions i millores en centres de Santa Maria d'Oló, Berga, Sant Pere de Torelló, Vic, Balsareny, Castellbell i el Vilar, Santa Eugènia de Berga i Avià.
També es reserven 2,1 milions d'euros per a instal·lacions fotovoltaiques, amb actuacions en centres educatius, al parc de bombers de Solsona i a la central hidroelèctrica reversible de la Baells.
Residències, emergències i patrimoni
Els pressupostos incorporen 3,8 milions d'euros per a equipaments residencials. D'aquests, 3 milions es destinaran a la reforma i ampliació del centre de Calldetenes i 800.000 euros a la construcció del nou centre Barnahus a Manresa.
En matèria de seguretat i emergències, es preveuen 5,4 milions d'euros per al nou edifici tècnic de la Regió d'Emergències a Sant Fruitós de Bages i per al nou parc de bombers de Manresa.
També hi ha partides per a actuacions patrimonials, amb 500.000 euros per a la Casa Museu Prat de la Riba de Castellterçol i 300.000 euros per al Castell de Cardona.
Carreteres, ferrocarrils i habitatge
Les inversions en carreteres i ferrocarrils sumen 47,2 milions d'euros. Entre les actuacions previstes hi ha l'eixamplament i millora de la B-420 entre Navès i l'Espunyola, obres a la C-17 entre Vic i Ripoll i entre Balenyà i Seva, actuacions a la C-153 entre Vic i Rupit i Pruit, i treballs a la C-16 entre Berga i Bagà.
Pel que fa a la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa, el pressupost incorpora 800.000 euros per al reestudi del projecte. Tortolero ha assenyalat que les partides concretes de l'obra no apareixen desglossades perquè formen part del desenvolupament global del projecte, però ha reiterat el calendari previst, amb licitació durant el 2027 i inici de les obres el 2028.
En habitatge, es destinen 1,5 milions d'euros a promocions públiques, entre les quals hi ha 12 habitatges al carrer Eduardo Peña de Sant Vicenç de Castellet i 56 habitatges a la plaça de Llevant de Manlleu.
Més de quatre milions en ajuts directes als municipis
Els pressupostos inclouen 4,13 milions d'euros en ajuts directes a poblacions de la Catalunya Central. Entre les aportacions més destacades hi ha 800.000 euros per al polígon Pont Nou II de Manresa, 700.000 euros per a l'asfaltatge de carrers de Sallent, 650.000 euros per a les obres del carrer Verge Sòl del Pont de Roda de Ter i 600.000 euros per a la rehabilitació de la piscina municipal de les Masies de Voltregà.
També s'inclouen actuacions a Santpedor, Sant Vicenç de Torelló, Castellbell i el Vilar, Súria, Fonollosa, Borredà, Cardona, Solsona, Taradell, Bagà i el Pont de Vilomara i Rocafort.
A més, el Govern es compromet a garantir els recursos necessaris per executar les millores de la residència de la Font dels Capellans de Manresa, impulsar el Pla de qualitat de l'aire de la Plana de Vic i dotar amb fins a 4 milions d'euros la construcció de la nova escola Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer.
Tortolero defensa uns comptes adaptats a les demandes del territori
Preguntada per projectes que no apareixen explícitament al document, com la residència del Xup o les aportacions vinculades a la Fàbrica Nova de Manresa, Tortolero ha assegurat que es tracta d'actuacions que continuen contemplades pel Govern encara que no apareguin com a partides nominatives. "Els diners estan compromesos, l'únic que no hi ha la partida directa", ha explicat la delegada.
Sobre el conjunt dels pressupostos, Tortolero s'ha mostrat satisfeta amb el resultat final i ha defensat que responen a les necessitats expressades pels municipis. "Jo crec que dona resposta a la demanda d'allò que durant dos anys portem escoltant al territori", ha afirmat. També ha remarcat que el Govern manté la voluntat de treballar conjuntament amb el món local perquè "els ajuntaments, les alcaldesses i els alcaldes són el pilar d'aquest país".