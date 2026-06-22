La Flama del Canigó s'estendrà arreu d'Osona i el Lluçanès

L'arribada de la Flama del Canigó a Osona i el Lluçanès marca a casa nostra l'inici de la revetlla de Sant Joan, s'escau la nit del dimarts 23 al dimecres 24 de juny. Els municipis d'ambdues comarques -i d'arreu dels Països Catalans- s'il·luminen amb fogueres i d'esperit festiu per donar la benvinguda al solstici d'estiu, una data farcida de màgia i simbolisme arreu del territori. Unes fogueres que s'encenen, precisament, amb la Flama del Canigó -muntanya icònica del Pirineu català- a on cada any, la matinada del 22 al 23 de juny, el foc es renova al seu cim i centenars de voluntaris el distribueixen per tots els racons de parla catalana.
Com cada any, les diferents entitats que organitzen i coordinen l'esdeveniment han elaborat una postal commemorativa de la present edició, enguany dedicada a Josep M. Solà i Sala, cronista oficial de la ciutat de Vic, que va traspassar la nit de Reis del 2024.
60 anys de l'arribada de la Flama a Coll d'Ares
Aquest 2026 se celebren 60 anys de l'arribada per primera vegada de la Flama del Canigó a Coll d'Ares, indret que s'ha convertit en l'epicentre logístic de la distribució del foc arreu dels territoris de parla catalana.
Tradicat, Òmnium Cultural i els ajuntaments de Molló i Prats de Molló han organitzat un any més diverses activitats a Coll d'Ares per donar la benvinguda a la Flama i a tots els equips de voluntaris que s'hi desplacen per encendre els quinqués i distribuir el foc als pobles i viles del territori.
La benvinguda de la Flama s'iniciarà a les sis del matí amb l'arribada del foc des del cim del Canigó. Seguidament, s'encendrà el peveter i es desplegaran els parlaments de rebuda. A partir de les vuit del matí hi tindrà lloc una xocolatada popular; a continuació hi haurà propostes diverses com música en directe, animació familiar o ballada de sardanes. Finalment, a partir de dos quarts de quatre de la tarda arribarà la Flama des del Castellet de Perpinyà, i començarà el repartiment per les diferents rutes d'Osona, el Ripollès i el Moianès. Clourà la jornada a Coll d'Ares el cant d'Els Segadors.
En el marc de la Flama del Canigó 2026 hi haurà una quinzena de rutes que repartiran el foc dels Països Catalans des de Coll d'Ares. A continuació, pots consultar quina és la ruta del teu municipi i els horaris d'arribada.