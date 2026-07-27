La variant nord-oest és l'opció més votada en la consulta sobre el trànsit de Roda de Ter

Roda de Ter ha donat a conèixer els resultats del procés participatiu sobre la mobilitat i el trànsit al municipi. Un total de 834 persones -un 14,7% del cens amb dret a vot- han participat en la votació i han pogut escollir entre set alternatives, de les quals la més votada ha estat l'opció de construir una variant al nord-oest, que envoltaria el municipi desviant vehicles de la C-153 i podria disminuir el trànsit un 41% en un tram i un 77% en un altre.
Entre la resta de propostes, la variant oest ha obtingut 42 suports; la variant de Manlleu, 182; la pacificació integral del municipi, 101; la regulació i reducció del trànsit de camions, 192; l'augment del transport públic i la millora de la connectivitat municipal i amb les empreses de la comarca, 79 vots; i el Pla de millora Urbana, un total de 40 suports.
La Taula de Trànsit valor positivament el procés
La Taula de Trànsit -impulsora de la consulta ciutadana- valora positivament el procés. En total hi han participat 834 persones -363 presencialment a l'Ajuntament i 471 telemàticament- de les 5.670 persones amb dret a vot, un 14,7% del cens dels major de 18 anys, 10 punts per sobre de la mitjana d'altres processos fets amb Participa311 en municipis d'entre 5.000 i 10.000 habitants.
La Taula del Trànsit ha treballat tres anys en el procés, amb consultes a entitats, col·lectius i empreses afectades i amb el suport dels serveis tècnics municipals, d'una empresa especialitzada i de la Generalitat de Catalunya
I ara, què?
La Taula del Trànsit i l'equip de govern de Roda han impulsat diverses actuacions, com la redacció per part de la Generalitat del projecte de pacificació de la travessera; el suport de la Generalitat a la millora de la línia de bus entre Roda de Ter i Vic; la sol·licitud al Servei Català de Trànsit perquè els camions que surten de Manlleu no passin per Roda; i la petició de la potestat sancionadora per excés de velocitat a la travessera C-153.
L'Ajuntament ha demanat una reunió amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat per traslladar-los el resultat del procés i l'opció més votada, i reclamar-los actuacions concretes, segons anuncia l'alcalde, Toni Mas (ERC). El consistori instarà la Generalitat a concretar mesures per reduir el trànsit, sol·licitarà mesures immediates contra el pas de camions i millores en les línies de bus amb Vic i amb Manlleu, i demanarà que s'acceleri el projecte de pacificació de la travessera.
Al mateix temps, establirà com a prioritat municipal l'adopció de mesures de pacificació urbana planificades i proposarà a la Generalitat la creació d'una taula de treball conjunta amb els grups i entitats que han format part del procés.