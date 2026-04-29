El president de la Comissió de Selecció de rector o rectora de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Josep Arimany, ha traslladat aquest dimecres 29 d'abril l'informe final i la proposta de candidatura a rectora de Marta Otero i Viñas a la Comissió Executiva de la Fundació Universitària Balmes, reunida en sessió extraordinària, que ha acordat elevar-la al Patronat de la Fundació Universitària Balmes per tal que procedeixi, si escau, a acceptar la proposta en el marc d'una reunió extraordinària que tindrà lloc el mes de maig.
En cas que el Patronat de la Fundació Universitària Balmes n'accepti la designació, en el termini dels 15 dies següents, es convocarà un Claustre extraordinari en què Otero, actual directora Escola de Doctorat de la UVic, haurà de presentar el seu programa i el Claustre emetrà l'informe corresponent. Finalment, un cop vist l'informe, el Patronat procedirà, si és el cas, al nomenament de la nova rectora en la reunió ordinària prevista per al mes de juny.
Qui són les persones que formen la Comissió de Selecció?
La Comissió de Selecció es va reunir per primera vegada al mes de gener, moment en què es va constituir formalment. La convocatòria i el calendari del procés de selecció s'han dut a terme d'acord amb el que estableixen les Normes d'organització i funcionament de la UVic-UCC i els Estatuts de la Fundació Universitària Balmes.
Entre les 11 persones que integren la Comissió de Selecció per escollir un nou rector o rectora, n'hi ha quatre que han estat designades per les fundacions federades de la UVic-UCC:
- La Fundació Universitària Balmes ha escollit Mila Naranjo Llanos, doctora en Psicologia i actual degana de la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia de la UVic-UCC.
- La Fundació Universitària del Bages ha designat a Sílvia Mas Sañé, doctora en Filosofia i Lletres i directora general adjunta de la Fundació Universitària del Bages.
- La Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, a Josep Arimany Manso, doctor en Medicina i president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut.
- La Fundació Privada Elisava ha escollit a Jordi Conejos Sancho, doctor en Ciències Econòmiques i president de la Fundació Elisava.
- La Generalitat de Catalunya també ha elegit un representant per a la Comissió de Selecció: Oriol Escardíbul Ferrà, doctor en Ciències Econòmiques i secretari general del Departament de Recerca i Universitats.
- També la societat civil integra part de l'òrgan de selecció: serà Oriol Guixà Arderiu. És enginyer industrial i ha estat director general, conseller delegat i president conseller delegat de La Farga Lacambra. Actualment, és el president del Patronat de la Fundació La Farga.
Els representants de la comunitat universitària són:
- Xat Capellas Herms: doctora en Ciències Biològiques, professora de la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries de la UVic-UCC i representant del personal docent i investigador (PDI) de la comunitat universitària de la UVic-UCC al Patronat de la FUBalmes.
- Xavier Palomar Aumatell: doctor en Ciències de la Salut i del Benestar, professor de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC i representant del PDI de la comunitat universitària de la UVic-UCC al Patronat de la FUBalmes.
D'altra banda, com a persona coneixedora i vinculada al món universitari i de la recerca, s'ha designat a dos representants:
- Miquel Soriano Ibáñez, doctor en Enginyeria de Telecomunicació. Director general d'Universitats del Departament de Recerca i Universitats.
- Miquel Gómez Clares, llicenciat en Medicina i Cirurgia, i postgrau en Medicina de la Indústria Farmacèutica. Director general de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
- Maite Vilalta Ferrer. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials, professora titular d'Hisenda Pública a la Universitat de Barcelona (Universitat de Barcelona), membre de l'Institut d'Economia de Barcelona i actual vicerectora d'Igualtat i Acció Social de la UB.