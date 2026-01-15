Un detingut per un robatori amb força en una casa de Roda de Ter

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys per un delicte de robatori amb força. En concret, la detenció es va efectuar el passat 12 de gener.
Els fets es remunten al 16 de desembre, quan es va produir un robatori amb força en una casa de Roda de Ter. L'autor va forçar una porta per accedir a l'interior de l'immoble i sostreure diverses peces de roba, ulleres de sol, rellotges, sabates i altres objectes.
I com s'ha identificat el lladre? Aquest dilluns 12 de gener, la víctima del robatori passejava tranquil·lament per Roda de Ter quan ha vist a l'home vestit amb la roba que li havien robat de casa seva.
Ràpidament ha trucat als Mossos d'Esquadra i, poc després, una patrulla arribava al lloc. Els agents van aturar el lladre, i després de diverses comprovacions, van constatar que la roba que portava posada pertanyia a la víctima i, per tant, era l'autor del robatori.
D'aquesta manera, l'home quedava detingut per un delicte de robatori amb força. Posteriorment els investigadors van fer una entrada i perquisició en el domicili del detingut i van localitzar alguns objectes sostrets el passat 16 de desembre.
Els Mossos d'Esquadra informen que la investigació continua oberta i no descarten que l'autor pugui estar implicat en més fets. El lladre va passar a disposició judicial el dimecres 14 de gener.