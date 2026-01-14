L'Ajuntament de Vic es reuneix amb representants de la pagesia del territori

L'Ajuntament de Vic reafirma el seu suport al sector agrícola i ramader del territori amb la convocatòria d'una reunió extraordinària del Consell de Pagesia de Vic, aquest dimarts. A la trobada hi ha assistit diversos representants del sector, així com la regidora de Medi Ambient, Món Rural i Transició Energètica, Ester Coma; la regidora d'Estratègia Econòmica i Desenvolupament Territorial, Bet Piella; la portaveu del govern municipal, Anna Alemany; i l'alcalde de la capital d'Osona, Albert Castells.
L'objectiu de la reunió ha estat posar en comú temes de preocupació del sector arran de les mobilitzacions d'aquests darrers dies convocades per Revolta Pagesa, especialment, en relació amb l'acord de Mercosur, la defensa d'una pagesia amb futur, els incompliments dels acords de Cervera, la Política Agrària Comuna (PAC) i els protocols de sanitat animal.
El govern de Vic, al costat de la pagesia
Durant la trobada, l'alcalde vigatà ha traslladat als representants del sector que el govern municipal està "des del primer moment" al costat de la pagesia de Vic i comarca "perquè tenim clar que són un motor econòmic imprescindible i un referent al país".
Al mateix temps, el batlle ha afegit que l'equip de govern defensa "una pagesia amb preus justos i polítiques adaptades al territori".
"El problema és de tots"
Els representants del Consell de Pagesia de Vic han remarcat la importància de conscienciar la població sobre els efectes que el Tractat de Mercosur suposaria, també, pels consumidors: "Permetria l'entrada massiva de productes produïts amb normes que aquí estan prohibides, posant en risc no només la viabilitat de les explotacions, sinó també la sobirania alimentària i la salut de la població".
Els participants en la trobada també han compartit altres preocupacions, com la protecció i la seguretat al món rural, o la necessitat de millorar els camins rurals.
La pagesia, imprescindible per les fires i mercats de la ciutat
El sector ramader i agrícola té un pes molt important en les propostes i accions que s'organitzen des de l'Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM). Aquest 2026 no hi faltarà el Mercat del Ram (27, 28 i 29 de març), La fira del formatge artesà Lactium (18 i 19 d'abril) o l'estrena de La Mocadera, una fira dedicada als embotits artesans catalans que tindrà lloc per primera vegada els dies 21 i 22 de febrer.
"La defensa del sector primari és clau per a garantir la seva supervivència al territori, i els donarem totes les facilitats perquè les fires i mercats de Vic els serveixin d'altaveu", ha remarcat la regidora Bet Piella, presidenta d'OFIM.
Al mateix temps, també s'ha explicat que l'Ajuntament té sobre la taula dos nous projectes: el Mercat d'agroproductors i Osona Biocricular, dues oportunitats per posar en valor la producció ramadera i agrícola.
Més diàleg i coordinació
La trobada amb la pagesia del territori també ha servit per reforçar els canals de diàleg i coordinació entre l'Ajuntament de Vic, i per avançar en possibles línies de treball conjuntes per donar resposta als reptes actuals del món rural.
El consistori ha reiterat el seu "compromís de continuar escoltant el sector i defensant, des de l'àmbit local, una pagesia forta, viable i amb futur, com a pilar essencial del territori i del país", en paraules d'Albert Castells.