En marxa el procés participatiu sobre el futur de la mobilitat a Roda de Ter

L'Ajuntament de Roda de Ter posa en marxa el procés participatiu sobre el futur de la mobilitat del municipi, que ha de culminar amb una votació ciutadana prevista per a la primavera.
Per adequar-se als requisits que estableix la Llei de Participació Ciutadana de Catalunya, els tempos del procés previstos pel consistori han variat lleugerament. D'entrada, cal obrir un termini perquè la ciutadania pugui presentar propostes i que aquestes siguin estudiades pels tècnics abans de la votació.
«La llei determina aquest procés i, malgrat haver de modificar el calendari inicial, ja ens és d'interès perquè volem que aquest sigui un debat d'idees que arribi al màxim de persones possibles», explica l'alcalde Roda de Ter, Toni Mas (ERC).
Procés obert a tota la ciutadania
El consistori rodenc impulsa el procés participatiu amb l'objectiu de reduir l'impacte del trànsit al municipi i permetre "millorar la salut, la seguretat i la qualitat de vida dels vilatans".
Des de fa temps, els veïns del municipi demanen pacificar la C-153, una carretera que travessa el centre de poble i que absorbeix uns 15.000 vehicles diaris -incloent-hi un nombre important de vehicles pesants-. Aquest continu de vehicles genera soroll, contaminació, dificultats de mobilitat i sensació d'inseguretat al veïnat.
A la consulta que impulsa l'Ajuntament està oberta a tota la ciutadania i poden opinar totes les persones majors de 18 anys empadronades al municipi.
Sessions informatives
El procés participatiu s'obre formalment el dijous 26 de març amb una sessió informativa al Museu de l'Esquerda, en el marc de la qual es presentaran les tres variants elaborades a partir de l'estudi de fluxos de trànsit de la Generalitat del 2021 i el funcionament de la plataforma Participa 311, l'eina telemàtica a través de la qual es farà el procés.
El pròxim 9 d'abril, el Teatre Eliseu acollirà una taula rodona amb David Prat, director general d'Infraestructures de Mobilitat; María Jesús López, directora general de Transports i Mobilitat; i Fermí Tanyà, membre de diverses entitats mediambientals de la Plana de Vic.
Com fer propostes?
A partir de la sessió del 26 de març i fins al 26 d'abril, qualsevol veí o veïna, així com entitats, comerços i empreses ubicades a Roda de Ter, podran presentar propostes de millora de forma telemàtica a través de la plataforma Participa 311 o presencialment a l'Ajuntament. També es podrà recollir i lliurar una butlleta física a l'OAC.
El consistori detalla que les propostes hauran de ser "tècnicament i legalment factibles", respondre a l'objecte del procés -millora del trànsit, la contaminació, el soroll o la seguretat-, tenir una descripció prou detallada per poder ser avaluades i orientar-se al màxim interès general de la ciutadania.
Un cop analitzades les propostes rebudes, es farà una sessió participativa oberta a la ciutadania on s'escolliran les opcions que passaran a votació. La consulta ciutadana està prevista per finals de maig-inicis de juny, un cop analitzades totes les propostes estudiades i determinada la pregunta i opcions que es posaran a votació.
Resultat vinculant
Malgrat que la Llei de Participació Ciutadana no obliga que el resultat de la votació sigui vinculant, l'equip de govern de Roda i la Taula del Trànsit -integrada per representants d'ERC, IPR, Sumem i Junts- s'han compromès a traslladar el posicionament majoritari dels veïns a la Generalitat de Catalunya, titular de la carretera i únic organisme amb competències per actuar-hi.