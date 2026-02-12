Roda de Ter commemora 1.200 anys d'història

Roda de Ter commemora 1.200 anys de la primera referència documental del nom del municipi i ho farà amb un programa d'actes i activitats que s'allargarà durant tot el 2026 amb l'objectiu, també, de reivindicar la resiliència d'un territori que ha mantingut el seu nom des de l'època carolíngia.
Bet Contreras, regidora de Cultura de Roda de Ter, destaca la implicació de les entitats del municipi. Entre les propostes hi haurà els actes institucionals per celebrar l'efemèride previstos per la tardor coincidint amb la Festa Major.
Aquest 2026 també se celebren 50 anys de les excavacions al jaciment de l'Esquerda, una tasca arqueològica que l'alcalde de Roda posa en valor apuntant que "som la consecució de 1.200 anys d'història. Mirar al passat és una manera de mirar el present i, també, el futur".
Per la seva banda, l'alcalde de Masies de Roda, Jordi Vistós, destaca que els dos pobles són "hereus d'un passat comú", mentre que el director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, Xavier Cano, situació l'efemèride en perspectiva nacional: "Quan va néixer Montserrat, del qual ara celebrem el mil·lenari, Roda ja portava un llarg recorregut".
Una fortalesa a la Marca Hispànica
La directora del Museu de l'Esquerda, Maria Ocaña, explica que l'efemèride neix d'una cita de l'any 826 als Annales Regni Francorum, la crònica oficial del rei Lluís el Pietós. El document relata la destrucció de Roda Ciutat durant la revolta del noble Aissó contra l'imperi franc.
"Pocs llocs poden dir que tenen un nom que ha perviscut 1.200 anys. És una manera de reivindicar-nos com a poble", remarca Ocaña, tot recordant que el jaciment de l'Esquerda és l'origen comú i el fil conductor d'aquesta història.