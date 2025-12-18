Manlleu reforçarà la seva resiliència climàtica per fer front a episodis de risc

Empoderar les comunitats rurals i les ciutats petites davant dels riscos climàtics, com per exemple sequeres, onades de calor, incendis, inundacions o la pèrdua de biodiversitat, a través de solucions d'adaptació, eines digitals avançades i estratègies participatives.
Aquests són els principals objectius del projecte europeu REHUBS (Rural Empowerment HUBS for climate resilience), una iniciativa a la qual Manlleu -juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya i Veolia- hi participa com a cas d'estudi per a fer del municipi un entorn més resilient davant els desafiaments que presenta l'emergència climàtica.
L'alcalde de la capital del Ter, Arnau Rovira, remarca que "no és un projecte més" i destaca el compromís de la vila amb el medi ambient i en la lluita contra el canvi climàtic. En aquesta línia, posa d'exemple el model de recollida selectiva de residus Porta a Porta o la recent implementació de la zona de baixes emissions (ZBE) per treure el trànsit de camions del centre del municipi.
Què és el projecte REHUBS?
REHUBS és un projecte europeu integrat per 27 socis de 12 països. L'objectiu de la iniciativa és empoderar les comunitats locals d'entorns rurals petits i mitjans -com és el cas de Manlleu- perquè puguin reforçar la seva resiliència climàtica davant d'episodis extrems com incendis, sequeres o inundacions. Al mateix temps, també vol promoure la transició verda i digital d'aquestes zones.
Més del 80% del territori europeu té caràcter rural i acull més de 137 milions d'habitants, i són zones vulnerables davant les conseqüències socioeconòmiques derivades d'episodis meteorològics de risc.
El projecte REHUBS tindrà una durada de quatre anys i compta amb un pressupost total de 7,6 milions d'euros.
El cas de Manlleu
A Manlleu, l'aliança entre l'Ajuntament, la UPC i Veolia, permetrà desenvolupar i implementar un sistema d'alerta primerenc per a la gestió de riscos derivats d'inundacions, una solució concebuda de manera "escalable i adaptable" perquè pugui replicar-se en altres zones europees.
La UPC i Veolia seran els socis encarregats de desenvolupar els models de sequera i d'inundacions pluvials i fluvials de Manlleu a partir de la creació de mapes de risc, i també establiran les mesures d'adaptació a diferents escenaris climàtics.
Aquests models serviran com a base per a desenvolupar el sistema d'alerta per anticipar i mitigar els efectes de possibles fenòmens climatològics que tinguin lloc al municipi, posant a disposició de l'Ajuntament un seguiment continu de la situació, la gestió d'alertes i protocols d'emergència per actuar en cas de necessitat.
Veolia és el gestor del servei d'abastament d'aigua i clavegueram de la capital del Ter i serà l'actor encarregat d'implementar sensòrica a la xarxa de clavegueram amb la finalitat de calibrar els models desenvolupats. Posteriorment, els sensors també serviran per alimentar el sistema d'alerta.
Tanmateix, la companyia farà el monitoratge de la xarxa de distribució a través de la telemesura, un sistema de lectura de comptadors a distància que s'ha desplegat a tota la vila. Aquest mètode permet identificar possibles incidències i nivells d'aigua no registrada, una informació que facilitarà a la resta d'actors implicats en el projecte per al model de sequera.
Creació de petits centres de resiliència rural
El projecte REHUBS, cofinançat per la Unió Europea a través del programa Horizon Europe, també es desenvoluparà a altres localitats europees, com el municipi lituà de Šakiai, on s'utilitzaran drons i aplicacions d'intel·ligència artificial per a monitorar la biodiversitat de l'entorn.
A la regió portuguesa de Beira Baixa s'implementaran sistemes de monitoratge basats en intel·ligència artificial que permetran detectar possibles incendis. I a la localitat grega de Sofades s'aplicaran solucions per combatre diferents episodis climàtics i que, al mateix temps, fomentin la reutilització de l'aigua i la preservació del medi natural.
També es vol consolidar la creació de quatre micro hubs de resiliència rural a escala europea, des d'on es promogui la innovació, la transferència de coneixements i la col·laboració entre diferents actors del món agrícola, empresarial i municipal.